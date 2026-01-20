大罷免為救柯文哲才完封？黃揚明肯定：若沒民眾黨力量，「2藍委」早變前立委了

民眾黨前主席柯文哲18日在民眾黨活動與支持者互動時提到，如果不是大罷免32比0，他應該還在裡面，他感謝有去投票的人，相信很多人是為了把他救出來才去投票，也提醒國民黨不要高估自己的實力。對此，媒體人黃揚明肯定柯文哲的說法，直言即便大罷免結果是32比0，國民黨也不能橫著走路。黃揚明更指出，柯文哲的話可能讓藍營支持者不舒服，但當初有2位藍委選情很危險，如果沒有民眾黨的力量，現在就變前立委了。

黃揚明今（20）日在節目《大新聞大爆卦》提到，藍營過去有很多歷史教訓，還要去重蹈覆轍嗎？這個大家可以去思考，並不是大罷免32比0，國民黨就可以橫著走路，絕對不是。所以即便今天柯P那句話讓藍營支持者心裡會不舒服，但大罷免32比0裡面比如說葉元之、王鴻薇當初都很危險，如果沒有民眾黨的力量，他們現在就變前立委了，現在這時間可能就是剛補選完。

黃揚明強調，既然罷免結果是32比0，理論上，「藍白合」的模組是正確的模式就要繼續推，對綠營來講當然要化解或破解藍白合。他透露，綠營裡面有一種末日感，就是如果2028藍白合基本上就倒了，他們能夠想出什麼方法？有一派人自暴自棄，既然已經無法繼續執政，那能撈就撈、能混就混；另一種思維是想盡辦法一定要連任成功，這是總統賴清德的思維，一定要想盡辦法破解藍白合，所以會有各式各樣比如說讓柯文哲變成破口，或是讓誰誰誰去放話，這種議題是不會結束的。

「永遠不要小看民進黨要拿下政權的決心。」黃揚明表示，國民黨如果稍微囂張、驕傲一下，很快就會被民意的大槌往頭上一打，很快就會失敗。從現階段民調可以看到，藍營有優勢的地方，只要在野能夠合作，基本上沒有太大問題。

以高雄市最新民調為例，黃揚明指出，綠營才剛初選完，理論上應該是表態率很高的時候，結果柯志恩卻領先賴瑞隆，「我不認為柯志恩領先是常態，但至少她有一搏的機會，過去幾年，國民黨提出的人選跟民進黨已經提名的人，還能夠55波的模組，這非常困難，所以國民黨不是沒有機會，但這個機會要靠（在野）彼此把一個很簡單的道理講清楚，就是什麼叫做『 擊敗民進黨的鐵綠』，就是在野要團結，就這麼簡單。」

上述民調調查的時間為在2026年1月14日至16日進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。

