大罷免疑似亮票遭北檢求處重刑 趙少康坦言：滿錯愕的

726大罷免投票日，媒體人趙少康疑似因為亮票遭檢方依照違反《選罷法》起訴，並建議法院從重量刑。趙少康說，聽到這個消息「挺錯愕的！」（圖：張柏仲攝）

726大罷免投票期間，媒體人趙少康疑似因為亮票掀起討論，事後他遭警方依違反《選罷法》移送地檢署偵辦。事後出庭時他否認亮票，直言是展示並非亮票。台北地檢署調查後認為其行為已違反《公職人員選舉罷免法》，依法起訴，並建議法院從重量刑。今天（6日）趙少康召開記者會，坦言聽到這個消息「挺錯愕的！」

台北地檢署認為，趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，曾多次參與重要公職人員選舉或親自擔任候選人，對不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法律規定，市後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。

趙少康稍早受訪時坦言，聽到這個消息很錯愕，他直言當天開庭對於提出的問題都有一五一十回覆，最後他也希望檢察官不要起訴或是緩起訴，也有跟檢察官說未來會很小心，到了823第二波投票時他也更加小心翼翼，自認犯後態度良好。

趙少康也重申，他直言當初根本沒有注意到票的狀況，剛好記者說要拍一張，他才把票轉過來。因此對於檢察官說兩次故意亮票一事，他認為是檢察官個人認定問題，所以到時候也只能到法院來解釋。最後，趙少康喊冤強調，當初投票意向本來大家都知道，加上原本他要去看動物大遷徙，但最後選擇留下來投票當然就是要反對罷免，根本不需要亮票表示自己的態度，他也有跟檢察官反省這次真的是不小心，下次不會再犯，不過，反正依法論法也不必再有其他的揣測。

◆中廣提醒：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。