大罷免致黨工看身心科 陳冠安籲國民黨：多幫忙纏訟夥伴

面對2025年大罷免與後續司法訴訟費用，爭取國民黨提名參選南港、內湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安直言，自己雖獲不起訴，但憶起曾在半夜被搜索、司法偵訊甚至還要去看身心科的同黨黨公職，呼籲黨內能多多幫忙陷入纏訟的夥伴，讓他們感受到國民黨上下團結一致，一同對抗不公不義的民進黨政府。

陳冠安11日上午福德市場掃街前受訪時提到，很幸運在大罷免獲不起訴，而那些還在訴訟階段的黨公職，國民黨曾回應會替其分擔訴訟費用，現在也確實有提供相關補助，不過還是希望黨內能提供更多資源給這些夥伴，讓這些仍在纏訟的夥伴能感受到國民黨上下團結一致。

有記者問到外界傳出從地方到中央，有6名黨公職退出國民黨一事，陳冠安回應並不知情，但自己也曾是大罷免中被罷的當事人，司法的高壓確實會讓大家感受緊張、日常生活變得恐懼，也知道有些黨公職因凌晨被搜索或是在司法偵訊時太高壓，有去看身心科的狀況。對此，陳冠安喊話這幾百位受訴訟影響，或是離開國民黨的大家都是兄弟姊妹，應該要團結一同去對抗不公不義的民進黨政府。

至於國民黨黨內有黨公職申請訴訟費用補助遭退回的傳言，陳冠安指出相關流程並不清楚，國民黨畢竟是一個大型的組織，可能申請上有相關的文件出現延誤，並再次強調黨中央要團結一致站在所有兄弟姊妹背後。

