大罷免連署站前狂催油門燒胎！苗栗賓士男瞎掰「測試性能」下場曝光

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗罷免團體連署站遭挑釁，賓士車趁停紅燈惡意燒胎30秒。（圖／資料照）

今年5月，全台大罷免二階連署期間，苗栗推動罷免藍委的公民團體屢次遭恐嚇挑釁，當時一名43歲徐姓男子曾駕駛賓士車在連署站外猛催油門「燒胎」，導致整條街道煙霧瀰漫。燒胎影片曝光引起警方關注，徐男落網後辯稱只是「測試車輛性能」，法院審理認定徐男犯妨害公眾往來安全罪，判處拘役45日，得易科罰金4萬5000元。

今年5月9日上午9時許，公民團體「苗栗國罷免立委連線」在苗栗市日新街上開設的罷免連署站咖啡店外，發生挑釁滋事案件。一輛黑色賓士轎車趁停等紅燈時，故意在路口猛催油門燒胎，時間長達30秒，發出刺耳聲響及大量白煙，嚇壞剛到咖啡店開門的女志工及路過民眾。

賓士車駕駛徐男落網辯稱測試車輛性能，被依妨害公眾往來安全罪判處拘役45日。（圖／資料照）

事後公民團體在臉書公開影片，指控暴力威脅頻傳，苗栗警方根據畫面鎖定車籍資料，於1小時內逮捕駕駛人徐男（43歲）。徐男落網辯稱，是停紅燈時臨時起意，想「測試車輛性能」，並無恐嚇之意。

法院審理認為，徐男在道路上燒胎，可能導致往來車輛及用路人發生車禍及傷亡，罔顧公眾交通往來安全，兼衡犯罪其動機、目的、手段等一切情節，以及其坦承犯行之態度，依妨害公眾往來安全罪判處拘役45日，得易科罰金4萬5000元；全案可上訴。

