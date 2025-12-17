大罷免還沒完！檢警上午大動作搜索國民黨嘉義市黨部

大罷免已經落幕將近4個月，不過檢調針對幽靈連署一事還不放手，今（17日）上午，嘉義檢調突然大動作對國民黨嘉義市黨部展開搜索，目前搜索行動持續當中，並且不排除傳喚黨部主委、幹部黨工及其親友10多人。

檢調17日上午前往國民黨嘉義市黨部展開搜索（報系資料照）

根據《中國時報》最新的報導，今天上午大約8點左右，嘉義縣調查站大批幹員即持搜索票前往國民黨嘉義市黨部搜索，目前黨部大門關閉，搜索行動持續當中。

據了解，大罷免期間，針對王美惠、陳冠廷，兩名立委第一階段的連署，雖連署份數未達標，因為涉及死亡連署、冒名連署，一位嘉義市民不滿已經過世兩年的妻子出現在連署名單中，因此提出告訴。

嘉義地檢署日前發動搜索，傳喚3名被告，訊後全數請回，今不排除傳喚黨部主委、幹部黨工及其親友10多人。

