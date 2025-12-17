大罷免還沒落幕！國民黨嘉義市黨部遭搜 主委、黨工被帶回訊問

嘉義市罷免立委王美惠連署，民眾發現亡妻竟在連署名單中。翻攝王美惠臉書



今年政壇的關鍵字「大罷免」，過去已經將近4個月，但檢調針對幽靈連署卻持續調查中，今天（12／17）上午，嘉義檢調突然前往國民黨嘉義市黨部展開搜索，目前搜索行動持續當中，並且不排除傳喚黨部主委、幹部黨工及其親友10多人。

根據報導，今天一早8點左右，國民黨嘉義市黨部就被大批檢調人員搜索。據了解，嘉義檢調是針對大罷免期間，針對民進黨立委王美惠、陳冠廷，兩名立委第一階段的連署，雖連署份數均未達標，但名單中涉及死亡連署、冒名連署。

有一位嘉義市民不滿已經過世兩年的妻子，竟然出現在連署名單中，因此提出告訴。根據了解，嘉義縣市已累積20多位民眾遭冒名連署，都是收到選委會通知，才發現被冒名連署。

對此，嘉義市地檢署表示，偵辦提案罷免嘉義市立法委員王美惠的陳姓領銜人涉及冒名罷免連署案，持嘉義地院核發之搜索票，至某政黨嘉義市黨部及相關幹部、黨工、親友住處計11處，實施搜索並傳喚涉嫌人13人到案。因案情尚待釐清，相關涉嫌人尚未經檢察官複訊，將於偵查告一段落時再說明。

