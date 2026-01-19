大罷免靠「救阿北」？Cheap：國民黨聰明了

相較於柯文哲(左)開地圖砲挨批管不住嘴，蕭旭岑(右)稱善意提醒的回應則被讚得體。（合成圖／示意圖／資料照）

民眾黨前主席柯文哲18日談及大罷免32比0，很多人都是為了「救阿北」才去投票，直呼國民黨不要太高估自己實力。國民黨副主席蕭旭岑對此緩頰表示，柯是善意提醒，講的是事實，不必情緒性解讀。網紅Cheap直言，藍營現在懂得大局為重，柯也該管好自己的嘴。

蕭旭岑19日在《千秋萬事》節目呼籲支持者跟黨員，不見得要對這句話有太多情緒反應，柯講的是事實，不用太過覺得都是靠國民黨自己能力才有這成績。他直言，兩黨主席已經見過幾次面，合作要很堅定，不必情緒性解讀，應該要為了大局，認為他是「善意提醒」。

「國民黨變聰明了！」Cheap發文表示，阿北說國民黨不要高估自己實力，大罷免很多人是為了救他。驚訝的是，國民黨竟然謙虛回應：這是事實！要是以前那群老藍男，八成玻璃心爆炸嗆回去：柯文哲別忘恩負義、得寸進尺，然後舊帳又被翻出來大酸特酸。接著民進黨看到藍白互毆，在旁邊笑到不行。不得不說老K真的變聰明了，以前的國民黨是「自尊心大於勝負」，現在是為了大局可以裝孫子。

Cheap直言，「我是覺得阿北要好好管好自己的嘴，阿北在土城的期間，人家也沒落井下石、酸你活該之類的，反而盡力聲援。結果你一出來就叫國民黨不要高估自己，對啦，國民黨的傳統是大勝後自爆，但即使是事實，也不要自己講出來。

Cheap強調，「阿北要好好管好自己的嘴」，可能不是「要」，而是「早就該」。

