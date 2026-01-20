大罷免「亮票」被判拘役 趙少康搬出林青霞：她亮票就沒事

趙少康認為遭判拘役太重，更搬出影星林青霞也亮票但卻不起訴。（王侑聖攝）



國民黨「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康，因為去年在大罷免投票時「2次亮票」，遭台北地檢署起訴後，台北地院今天（20日）判他拘役55日、可易科罰金，緩刑2年。對此，趙少康自嘲沒坐過牢，「有在想要不要關55天算了」，會再跟律師討論。

自嘲沒坐過牢 乾脆去關55天

趙少康今天在立院發表新書，對於自己因亮票遭判拘役55日，他表示自己有考慮要不要去關55天，並自嘲：「什麼都坐過，沒坐過牢！」會再跟律師討論要怎麼處理。

搬出林青霞 認對方同樣亮票卻不起訴

趙少康也搬出資深藝人林青霞，抱怨林青霞也是亮票，檢方最後卻不起訴她，自己不但遭起訴還被法官判決拘役，反觀林青霞亮票則沒事，「其實不是對我，其實對她不好」，認為對林青霞不公平，並抱怨法律之前沒有人人平等。

趙少康說明，自己還要跟律師商量後續動作，因為目前不知道檢方會不會再上訴、自己也不確定要不要上訴，並強調亮票就是不對，但罷免票不是選舉票，立法院和內政部可以重新思考罷免票亮票與不亮票的後果是什麼。

