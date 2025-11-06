大罷免「亮票2次」遭起訴求重刑！趙少康驚喊：很錯愕

中廣前董事長趙少康今年7月26日在罷免案投票時，涉嫌兩次主動亮票給媒體拍攝，台北地檢署6日依《選罷法》起訴趙少康，檢方批趙少康曾多次參與公職人員選舉活動，甚或擔任副總統候選人，應對亮票規定知之甚詳，事後又飾詞推託，辯稱非故意，態度顯不足取，請求法院從重量刑。對此，趙少康今召開記者會表示很錯愕，強調他犯後態度都很配合調查，檢察官覺得不好，他自己也覺得很奇怪。

對於遭到起訴，趙少康也隨即召開記者會回應，他表示很錯愕，因為他犯後態度良好，檢察官覺得不好，他自己也覺得很奇怪，當然犯後態度好不好是一個主觀認定。趙少康回想9月開庭的時候，他覺得檢察官態度很蠻好的，詢問自己問題時，他都一五一十地答覆，而且最後他也講說希望檢察官不起訴，要不然就是緩起訴，大家都知道緩起訴就是要繳公益代金。而且他也跟檢察官說以後會非常小心，所以到了823公投的時候，他那時公投票就都沒有給記者看。

圖為趙少康今年赴台北地檢署說明。（圖/資料照）

趙少康強調，他覺得自己犯後態度蠻好的，檢察官要大安分局先傳他，當大安分局傳他的時候，他也沒有改時間，因為律師不在，他就自己去了，那他犯後態度好不好？其實大家也可以問大安分局，這個是主觀的嗎，但是分局這個員警也這個兇他蠻長的，大概一個多鐘頭吧。他也跟大安分局說，希望大安分局轉呈檢察官，因為大安分局是檢察官叫他們來查的，所以希望大安分局轉呈檢察官，說如果不起訴最好，要緩起訴他願意交公益代金，沒有說抵死不認罪。

對於檢察官認為自己選過很多次，應該知道不能亮票，趙少康承認自己選過很多，甚至還參選過總統，但他從沒投過罷免票，他是第一次投罷免票，大家看那個罷免是很小張，跟選舉的票不同。他本來以為檢察官還蠻理解狀況，檢察官還把大家拍的影片，分段請他一段一段解釋，當時他目前目視前方就是沒有看到罷免票的正反面。

趙少康更進一步指出，然後檢察官說自己兩次亮票，事實上是他投完後，記者往這邊拍嘛，其實記者不應該去，那個是限制記者拍的，但是因為大家跟記者大概都熟，記者拍了以後，他根本沒有注意到，然後他要去投票，記者說要拍一個投票的狀況，他就把票轉過來，那個時候我才特別再把票轉過來哦，所以檢察官說是兩次故意，那他是覺得應該是檢察官個人認定問題，所以既然檢察官這樣認定，那到時在法院，他還這同樣的講法，不是故意嘛，因為社會都很清楚他反對罷免藍委羅智強，而且那時他還要去非洲看動物大遷徙，結果最後他都沒去啦。

趙少康直言，所以他有需要亮票給大家表示他的態度嗎？不需要嘛，跟選舉不同，選舉還那麼多候選人，罷免的投票只有贊成罷免不贊成罷免，他當然是不贊成罷免。所以他沒有犯罪的動機，這就是他不小心，以後也絕對不會這樣做。所以他不知道犯後態度不好是怎樣，怎麼樣才叫犯後態度好？當然他想這個是主觀認定，反正每個人不同的看法。

