大罷免、刪預算引爆政治攻防 數據揭2026輿情戰場轉向「這裡」

過去一年的政壇因大罷免、藍白刪預算等事件掀起波瀾，相關政治攻防也牽動2026年的選戰佈局。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，聚焦年度關鍵政治議題的網路影響力與討論熱度，解析哪些議題最受輿論關注，以及其在不同溝通平台上的擴散成效，藉此觀察政治輿論場域的變化趨勢。 焦點議題聲量排行：大罷免帶動藍綠網路交鋒 輿情數據顯示，「大罷免」在2025年的聲量高達960萬筆，幾乎是第二名議題的2.5倍。在藍綠網路隔空交鋒的氛圍下，各自擁護者積極參與討論，使其成為推動政治動員與社群討論的核心引擎。同時，「藍白刪預算」與「普發一萬元」也各自累積超過300萬筆討論，顯示與政府施政及民生密切相關的政策議題，依然具備穩定且持續的輿論能量。

焦點議題討論版塊分布：73.8%聲量來自社群 十大政治議題的討論版塊分布顯示，社群（以臉書為主）依然是輿論核心，佔比高達73.8%，大多數政治議題都在此引發轉傳與討論。新興平台Threads以15%的討論佔比位居第二，甚至超越傳統論壇與影音平台的總和，顯示新世代社群平台正逐步成為政治議題擴散的新引擎。相比之下，傳統新聞板塊的討論僅佔2.6%，顯示新聞角色逐漸轉向「素材提供者」，而真正的輿論戰場已轉移至社群等互動平台。

2025四季輿情版圖演變：Threads於第三季強勢崛起 進一步觀察平台聲量佔比的四季變化可發現，前兩季社群平台的聲量佔比仍維持在80%以上，但於第三季明顯下滑至66.3%。與此同時，流失的份額由Threads承接，其聲量佔比在第三季躍升至23.1%，並於第四季持續維持在21.0%的高位。此一趨勢顯示，儘管臉書仍是政治議題擴散的基本盤，Threads已逐步成為新一代的輿論戰場。

綜合觀察可見，2025年的焦點政治議題呈現高度對立，且多與民生密切相關，其中「大罷免」更成為政治攻防與動員的核心主軸。另一方面，輿情版圖的生態亦出現明顯轉變，儘管傳統社群平台仍是政治討論的穩固基礎，Threads的爆發式成長也已不容忽視，逐步成為觸及年輕族群與高政治黏著度受眾的關鍵場域。面對即將到來的2026年選舉，如何因應輿論戰場的轉移、善用不同平台的特性發揮影響力，將成為政治溝通與議題設定的關鍵。

