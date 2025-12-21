大罷免「謀定而後動」！柯建銘喊沒獨斷：每一步都向賴清德報告

今年的「大罷免」震動政壇，前總統陳水扁今天（21日）專訪民進黨立院黨團總召柯建銘，回顧大罷免的過程。柯建銘表示，自己並未獨斷專行、擅作主張，每一步都有和總統賴清德報告，謀定而後動，他也強調，自己等待這刻「等了60年」。

柯建銘和陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）

陳水扁今天在廣播節目專訪柯建銘，並詢問柯建銘，投票前預估會成功罷免幾席？柯建銘表示，當時眾說紛紜，他也尊重大家的說法，但對他而言，「大罷免大成功」，就是所有都要罷免，每個國民黨立委所犯的罪行都是一樣的，就是出賣台灣，同一罪行，應該就全部要罷免。當時他的想法就是勇往直前，因為這是台灣歷史的關鍵時刻，所以台灣人應該站出來，喊出「大罷免大成功」以後，也是風起雲湧。

柯建銘。（圖／中天新聞）

陳水扁又問，當時決定發動大罷免，是否有三思而後行，並與黨內幹部、黨團討論過？柯建銘強調，自己絕對謹守分際，不會「大主大意」，而且等待這刻等了60年，當然是謀定而後動。每個禮拜三都跟賴清德總統開會，每一個步驟怎麼做都有跟他報告，賴清德也都了解；黨團會議開了，大家也都贊成，「不可能乾綱獨斷」。

陳水扁。（圖／中天新聞）

陳水扁十分好奇，柯建銘和聯電創辦人曹興誠，是誰第一個發想「大罷免」？柯建銘回答，「大罷免大成功是我發起的，老曹是英雄所見略同，不謀而合。」至於經費問題，柯建銘說，他和曹興誠兩邊經費沒有互相流動，自己沒錢就去募款， 「沒有一分錢從老曹那邊流過來，各幹各的。」

