大罷免「2次亮票」遭檢方起訴求處重刑！ 趙少康當時這樣說
【記者李俊毅／台北報導】中廣前董座趙少康於今年7月大罷免投票時，因違規於投票所亮票供外頭媒體拍攝，事後遭檢警偵辦。案經台北地檢署偵辦，認定趙不顧選務人員一再叮嚀「不得亮票」，前後仍兩度對記者展示圈定內容，今（6）日依涉違反《公職人員選罷法》起訴趙，並建請法院求處重刑。而檢方日前傳喚趙少康到案說明時，趙說，記者在那麼遠的地方「晃一晃」怎知道正面還背面，說他沒有故意要亮票。
事件緣於今年7月26日大罷免投票日上午，趙少康陪同國民黨立委羅智強前往大安國中投票，2人短暫受訪後，趙便先行上樓投票。不料才剛投完票，趙竟在圈票區外直接亮票給媒體拍攝，緩緩走近票匭後才將票對折投入票匭。
事後，趙少康解釋，他是因為不小心把選票的背面當成正面展示，且他「不贊成罷免」的立場外界應都清楚知道，只是一時失誤、不小心露正面，並坦言「這是錯誤示範」。同年8月23日，第二波罷免及公投投票日當天，趙態度轉為低調，僅隱約揮動票紙後便對折投入票匭。
然而，趙少康仍被檢警依涉嫌違反《公職人員選罷法》偵辦。今年9月23日，趙遭北檢以被告身份傳訊，當天他強調自己「沒有亮票」，「這麼小的一張票，記者在那麼遠的地方，我拿票晃一晃，怎麼知道是正面還是背面？」他也不忍怨道，「這件事勞師動眾，浪費司法資源」。
