大罷免2度亮票稱「是展示」 趙少康遭起訴求重刑
台北市 / 武廷融 綜合報導
前中廣董事長趙少康日前在726罷免投票時，突然向媒體亮出自己的選票，引發熱議，並遭北市大安警分局依違反選罷法函送台北地檢署偵辦。趙少康事後稱「一時失誤」、「那是展示，哪有亮？」不過北檢今(6)日依違反《公職人員選罷法》起訴趙少康，認為他刻意違反法律規定，又辯稱並非故意，態度顯不足取，請法院從重量刑。
趙少康在7月26日罷免案投票時，在離開圈票區後突然打開選票，主動亮票給在場媒體拍攝，現場選務人員提醒不能亮票，但趙少康一路走票匭前，才將選票對折投入票匭。現場選務人員通知員警處理，台北市警察局大安分局依公職人員選舉罷免法函送北檢偵辦。當時趙少康在媒體群組回應，是不小心把選票的背面當成正面展示。
而檢察官9月傳喚趙少康出庭說明，面對媒體詢問，趙少康稱自己沒有亮票，只是展示，「誰知道你們拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已。」趙少康也認為，整件事勞師動眾，浪費司法資源。
不過，北檢今日依違反《公職人員選罷法》起訴趙少康。檢察官認為，趙少康曾多次參與重要公職人員選舉或親自擔任候選人，對不得亮票規定，應知之甚詳，卻刻意違反法律規定，事後又飾詞推託，辯稱非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。
《公職人員選罷法》第88條第2項規定，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」，違者依同法第105條規定，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。
726亮票遭北檢傳喚 趙少康稱「哪有亮」：展示票！
反對立院選舉「技術性亮票」 羅智強開出改革第一槍 提「記名投票」法案
蛋洗民進黨中央黨部！民眾黨支持者「非法侵入」遭起訴
