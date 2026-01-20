大罷免2度亮票！被判拘役55天 趙少康喊冤：這對林青霞很不公平

記者楊士誼／台北報導

趙少康表示，以前林青霞也亮票，卻不起訴，「法律之前人人平等，但是我覺得對林青霞是很不公平的」。（圖／記者楊士誼攝影）

資深媒體人趙少康先前在罷免投票時「亮票」而遭起訴，今（20）日一審判決出爐，趙被判拘役55日得易科罰金、緩刑2年，須支付公庫5萬元。對此，趙少康受訪時表示，以前林青霞也有亮票，檢方認為她是為了把票吹乾，因此不起訴。「法律之前人人平等，但是我覺得對林青霞是很不公平的」，他也表示，立法院長、北市議長選舉非亮票不可，何時可以、何時不可亮票，亮票與否的後果為何？立法院、內政部可再考慮。

趙少康表示，檢察官希望法官從重量刑，而法官的判刑已經很重，自己也想到以前林青霞也有亮票，檢方認為她是為了把票吹乾，因此不起訴。「法律之前人人平等，但是我覺得對林青霞是很不公平的」，為何自己被判拘役，林青霞卻沒事？這表示法律並未人人平等。

趙少康說，自己的律師不在國內，尚須與律師討論，檢方或自己是否上訴也還未確定，但亮票行為是不對的，但畢竟是罷免而非選舉的選票，他的立場大家事前也知道。他認為，自己跟媒體相處這麼好，媒體要拍自己也是覺得是好意，希望能鼓勵大家投票。而選務人員叫他折疊選票，但一折就印上去了，怎麼折？

趙少康也喊冤道，自己也是第一次頭罷免票，而立法院長選舉、北市議會的議長選舉非亮票不可，何時可以亮票而何時不可亮票，亮票與不亮票的後果為何？立法院、內政部可再考慮。至於「選擇性坐牢55天」？趙少康則說他也不是沒考慮，會再和律師商量。

