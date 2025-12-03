大罷免2.0來了？公投綁大選正式回歸 黃揚明分析民團「4公投」結局

總統賴清德今（3）日公布《公民投票法》第23條修正案，恢復「公投綁大選」，而民團「人民作主志工團」近日則提出4項公投案連署。對此，媒體人黃揚明分析公投立案時間，指出這4案在時程上，都幾乎不會與明年的地方大選綁在一起投票，「大罷免2.0？可能只是一場空。」



黃揚明在臉書發文表示，11月21日，立法院三讀通過的《公投法》第23條修正案，亦即將現行每2年一次的公投日規範，再改回公投可綁大選的機制即將生效，三讀條文修改的內容為「主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。」

廣告 廣告

黃揚明說，根據公投程序，在連署期限過後，中選會交戶政機關在30天內查對連署人名冊，再由中選會在查對完成後10天內，宣告公投案是否成立。新制就是在中選會宣告成立後的3個月起到6個月內舉行公投。



黃揚明指出，而目前人民作主志工團發起的4項公投中，《憲法訴訟法》的部分連署期限到明年1月底，就算因中間有春節，將查對、宣告的時間拉長到2個月，明年3月底前應會公告結果；也就是應會在7到9月間舉辦公投，無法與明年11月28日舉行的地方選舉一起舉辦。

該公投主旨為廢止現行規範憲法法庭判決時，參與評議之大法官人數不得低於10人；作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人的條文。

黃揚明續指，至於另外3項《選罷法》的公投案，分別是廢止「提議」、「連署」須附身分證影本的條文，以及廢止偽造連署書須負刑責的條文，基本上，如果民進黨支持者去支持，豈不是為今年偽造連署的罪責脫罪？

黃揚明表示，另外，連署期限到明年3月底，除非中選會技術性拖延到5月底以後才公告是否成案，且公投案過門檻成立，才有可能與11月28日的大選合併舉行。

黃揚明直言，所以目前看起來，這些公投案要成為明年的主菜，無論是內容的正當性或是程序性，應該都有一定的難度，「大公投時代？恐怕還得再讓子彈飛一下。」

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

