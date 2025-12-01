大罷免2.0來了！青鳥連署公投 她批厚臉皮

▲綠營為了反制「公投綁大選」，傳出將比照大罷免，推出「大公投」，國民黨立委王鴻薇說，民進黨又在挑戰國人底線。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院在藍白主導下，三讀通過《公民投票法》修正案，恢復公投綁大選，綠營為了反制，傳出將比照大罷免，推出「大公投」，可能會將藍白三讀通過的法案，例如《憲法訴訟法》，再拿來公投。國民黨立委王鴻薇說，這就是大罷免2.0，民進黨聲稱「不會是局外人」，等於宣告了「民進黨擾民惡夢再臨」，她對此表達高度憂慮。

王鴻薇回憶起今年在街頭巷尾反惡罷時，最常聽見民眾抱怨「罷什麼免？勞民傷財，吃飽太閒？沒有事做？顧肚子都來不及，跟你們罷什麼免？」她認為，從過往的投票結果不難發現，台灣人民已經受夠了民進黨這種政治惡鬥行徑。

王鴻薇批評，面對民進黨這種「病入膏肓」的行為，「大罷免治百病」這帖藥似乎藥效有限，而且還會「定期復發」，這群「披著公民外皮的民進黨側翼」，再次對國人好不容易安靜下來的生活「伸出魔爪」。

她總結，永遠輸不起的民進黨，永遠都會厚著臉皮翻桌，挑釁國人的底線，民進黨的側翼將會被當成雜質，一點一點剔除，並對當前正在連署廢止的《憲訴法》及《選罷法》修法公投表達嚴正關切。

