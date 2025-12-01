大罷免2.0延長賽「大公投」綠助推民團連署

（圖／TVBS）

大罷免剛落幕即將進入2.0延長賽，隨著藍白陣營恢復公投綁大選後，民間團體提出的廢憲訴法和廢選罷法公投連署活動明顯增溫，有機會與明年九合一大選一起投票。民進黨秘書長徐國勇已證實與公投民團接觸，雙方不排除見面討論合作事宜。面對這波公投潮，藍綠雙方也各有因應策略，公投議題已成為2026年選戰的關鍵變數，朝野政黨紛紛將其視為新的政治角力工具。

（圖／TVBS）

在藍白陣營恢復公投綁大選後，民間團體發起的公投連署活動明顯升溫。人民作主志工團的志工們積極在街頭教導民眾填寫連署資料，場景與先前大罷免活動時相似。這些民團提出廢除新版憲法訴訟法和選舉罷免法的公投案，目前已進入二階連署階段。

其中，廢憲訴訟法公投的連署期限只到1月底，目前累計約2.6萬份連署。志工表示，民眾可以使用自然人憑證進行連署。在藍白恢復公投綁大選後，加上網路宣傳效應，連署數量有明顯增加。不過，要達成公投成案，二階連署需要超過29.3萬人，若成功便能在明年2026年大選時一同投票。

民進黨秘書長徐國勇表示，不排除與民間團體見面，因為雙方有共同目標，可以一起努力。民進黨政策會執行長吳思瑤進一步指出，民進黨除了協助民團、反制藍白外，也可能自行提出公投，作為守護民主的最終平台。

面對綠營的動作，藍營也準備反制。國民黨團書記長羅智強表示，對於民進黨及其側翼團體現在開始推動公投表示尊重，至於國民黨方面會有相應的民生型公投，將與黨中央一起協調。此外，先前被駁回的反廢死公投可能會再度提出。

隨著藍白陣營將公投從「鳥籠」中放出，公投已成為朝野政治對決的新武器。大罷免進入2.0延長賽的「大公投」階段，勢必將牽動2026年選情發展，成為政黨角力的新戰場。

