大罷免2.0？傳綠要推「大公投」 王鴻薇酸：輸不起翻桌劇本玩不膩

立法院日前三讀通過恢復「公投綁大選」，民進黨立院團幹事長鍾佳濱說，民進黨將用「更大的民意」制衡，現在也傳出民進黨明年將發動公投。對此，國民黨立委王鴻薇表示，民進黨準備如法炮製大罷免，她也幫民進黨寫好「公投三部曲」劇本，「這輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩！」

王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇今天表示，民進黨立院團宣示要將用「更大的民意」準備要如法炮製大罷免，發動「公投」又要發動成立公投團體。她現在也直接幫民進黨黨團寫好「公投三部曲」劇本了：首部曲：包圍立法院，號召助理、側翼團體，享受濟南長老教會紅酒燉牛肉，高舉「公投救台灣」；二部曲，民進黨發文切割公民自發，但卓榮泰帶著部會首長舉辦「人民是頭家宣講2.0」，賴清德發文全黨支援公投；三部曲，全台各地「公投團體」到處流竄，與民眾發生衝突，行政院官員帶頭造謠在野黨，民進黨脫下面具全力支援「民進黨必須與公民同行」。

鍾佳濱。（圖／中天新聞）

王鴻薇直呼，「這輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩！」

