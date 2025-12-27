大罷免31:0全數遭否決！預算大戰掀風暴 朝野動員全台陷對立

大罷免投票，堪稱是2025年國內政局的頭號關鍵字。(資料照)

2025年國內政局的代表性事件，絕對非全國性大罷免莫屬。挺罷和反罷兩方勢力長時間的對壘，如同藍綠兩黨對決的延伸。但是，最終的開票結果，卻是31：0 ，呈現一面倒反對罷免! 影響了朝野三黨的聲浪消長、造成內閣部分改組；也衝擊了來自全球的關注視角。而回顧整起大罷免潮事件的始末，起於朝野對立，也使台灣社會陷入前所未有的政治立場對立與動盪。

「來來來，怎麼樣怎麼樣，大罷免大成功！」這句口號，成了2025年台灣政治版圖震盪的象徵。年初以來，由罷免浪潮掀起的對決，不僅撼動了國會，也重塑了民意的情緒與界線。

年初立法院的預算攻防，是導火線的起點。藍綠白三大黨立委，在農曆年前展開長達20多小時的國會表決大戰，最終使114年度總預算案被減列超過2075億元。儘管預算總額仍創歷史新高，卻為社會累積了強烈的不滿。

立委吳思瑤指出：「民主的課責的機制，屆期改選當然是一種方式；但是當人民的憤怒超過臨界點，憲法本就提供了另一種制裁方式——發動罷免。」

農曆年假結束，罷免行動隨即點燃。來自各方的罷免團體，以聯電創辦人曹興誠為精神領袖，更以「罷免救台灣」為口號，向中選會送交大批提議書，矛頭幾乎指向所有藍營區域立委。國民黨也以「以罷制罷」回擊。

時任國民黨組發會主委許宇甄回顧坦言：「在基隆市長謝國樑，開始被這個連署罷免的時候，當時黨內就有在講，一年滿後藍委會面臨大罷免的壓力。所以當民進黨立院黨團總召柯建銘真的拋出這個概念時，儘管認為難以達成，但也不能掉以輕心。」

包含「以罷制罷」這類反罷免行動，也一度遍地開花。國內的意見、立場對立也在其間日漸加劇。(資料照)

其後的數個月時間，雙方的動員進入白熱化。為了募集有效提案件數，各地出現「湊人頭」「假連署」的爭議，使得戰火從立院延燒到地院、偽造文書的司法大戰。藍營指控中選會「審藍鬆綠嚴」，民進黨則反擊指責國民黨才是「惡罷」起源。最終，61項罷免提議中有59案進入第二階段，然而針對民進黨立委的提案全數失敗。

6月14日，民進黨團總召柯建銘在鏡頭前宣告：「這次大罷免大成功，是我所發起的——打一場反共護台的聖戰。」全台各地罷免團體，在期間內藉著各式宣傳活動，高喊「大罷免，大成功」，士氣如虹。府院黨也全力投入宣講，包括總統賴清德在6月24日的「團結十講」公開表示：「民主要透過一次又一次的選舉與罷免，像打鐵鑄劍一樣，一錘一錘打掉雜質。」

然而，這句「雜質說」成為輿論風向轉折點。政治觀察者曲兆祥分析，「政黨支持度從六月起出現明顯翻轉，就是從賴總統展開團結十講之後。」

總統賴清德展開團結十講後，其中一場的「雜質說」，悄然影響了意見風向變化。(資料照)

過去沉默的多數，似乎自此開始用行動表態。7月26日，第一波罷免投票登場。全國矚目之下，24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安，全數過關。

「我真的心疼台灣的未來，不知道該怎麼辦。」開票轉播場邊，一位罷免團支持者哽咽說。罷免挫敗，讓民進黨陷入反思。7月30日，黨主席賴清德親上火線道歉；秘書長林右昌請辭負責，但挺罷聲勢已明顯消退。

第二波罷免在8月進行，7案全數被否決。賴清德於8月23日表示：「台灣人民透過罷免與公投，再次展現民主的力量。結果如何，我們都必須尊重接受。」

儘管府院積極止血，也推動部分內閣改組，黨內壓力仍未歇；柯建銘的立院黨團總召之位也一度面臨逼宮聲浪。

大罷免投票主導之一的立院民進黨黨團總召柯建銘，因為結果不如預期，一度面臨逼宮危機。(資料照)

時任黨團幹事長的吳思瑤回顧直言：「社會希望對立休兵，我們也必須調整與朝野的互動，不該凡事硬碰硬。」

而藍營則因此一事件，更確定了要尋求與民眾黨和其支持者的合作。許宇甄分析：「最終投票比例大約六比四，顯示六成選民仍對民進黨不滿，這才讓我們全數守住。」

回望這場歷時數月的「大罷免」，它既是政治對立的延伸，也是一場社會情緒的宣洩。曲兆祥認為，罷免是「朝野對立的開始，也是延續」，政治裂痕並未因此弭平。根據現行法規，2028年前將不會再有同級罷免潮重演，但這場社會成本高昂的「公民教育」，其後續影響仍將深遠。

從激情到冷卻，從口號到反思，2025年的大罷免讓整個社會見證了民主的力量，也看見民主的代價。

