「大罷免32比0是因為很多人要救阿北！」柯文哲：國民黨不要太高估自己

民眾黨創黨主席柯文哲今日出席台北市黨部支持者見面會，談及自身在土城看守所羈押的經歷。柯文哲說，要不是大罷免32比0，他現在應該還在裡面，謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了要「把阿北救出來」才去投票的，「國民黨不要太高估他自己的實力」。​

柯文哲表示，他現在同時在寫4本書，其中一個是寫台北市的運作，包含晨會怎麼開、會議記錄標準格式怎麼寫，這些都應該建立SOP，任何一個人來接，馬上就可以上線；另外一個是民眾黨中央黨部到地方黨部的SOP，他也在寫，而2月1日新立委上任後，也要建立法院黨團的SOP。

廣告 廣告

柯文哲說，最重要的是土城一年的回憶錄，他只要寫他的9個室友，每個人的故事就很精彩了，還有裡面的那管理員，每個寫故事都很有趣，監獄裡面24小時都在運作，要輪班的管理員很多，最特別的是，有個管理員看到他第一句話說阿北加油，講完就開始哭，哭的一蹋糊塗，結果自己還要安慰他。

柯文哲提到，他記得去年7月26日大罷免，管理員每30分鐘就來跟他報進度，他不想聽都不行。柯文哲說，他沒有買電視，因為買電視要等一個月流程，他每次都在想一個月後不會在看守所，但還是有訂報紙，有訂自由時報，但訂了一個月就看不下去，不要自己折磨自己，最後還是看聯合報，副刊、文藝的內容很多，而中國時報是字太大了，一份10塊的內容好像比較少，所以最後還是看聯合報。

柯文哲也提到，有一次他換一個新室友，卻不認識他，後來才知道他是馬來西亞來的，所以就跟他說，他是台灣版的安華（曾入獄的現任馬來西亞首相）。柯文哲也說，要不是32比0，他現在應該還在裡面，謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了要「把阿北救出來」才去投票的，「國民黨不要太高估他的實力」。

更多風傳媒報導

