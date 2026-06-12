大羅東治水區段徵收跨出關鍵一步 吳宗憲盼中央盡速通過經費、全額補助

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內政部土地徵收審議小組近日通過「大羅東地區治水防災區段徵收案」，抵價地發還比例為徵收私有土地總面積百分之四十點三。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲對此表示高度肯定，盼中央盡速通過經費、全額補助。（圖：吳宗憲競辦提供）

▲內政部土地徵收審議小組近日通過「大羅東地區治水防災區段徵收案」，抵價地發還比例為徵收私有土地總面積百分之四十點三。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲對此表示高度肯定，盼中央盡速通過經費、全額補助。（圖：吳宗憲競辦提供）

內政部土地徵收審議小組近日通過「大羅東地區治水防災區段徵收案」，抵價地發還比例為徵收私有土地總面積百分之四十點三。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲對此表示高度肯定，喊話中央未來能更照顧宜蘭鄉親權益，予此案治水經費全額補助並盡速通過。

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吳宗憲表示，此案在內政部躺了太久，大羅東地區保護區長期限建，導致羅東、冬山、五結的鄉親苦等了五十多年。因此，他上任立委後便將「變更羅東都市計畫案」列為最核心任務。

吳宗憲強調，守護宜蘭鄉親的生命財產安全與永續發展，是他一貫不變的堅持。只要是對宜蘭好、讓鄉親能安居樂業的建設，他都會實實在在、說到做到，與大家攜手一起讓羅東、讓宜蘭走新路！

吳宗憲持續發聲、緊盯中央進度。吳宗憲從一一三年四月起，就在國會持續追蹤內政部審議進度。一一三年十一月於立法院內政委員會強力質詢加速解編。一一四年一月邀請國土署長開會研商解方。一一四年二月親自邀集國土署、縣府及三位鄉鎮長、各級民代召開地方座談會，透過在中央地方不斷協調奔走，成功讓中央部會動起來。吳宗憲表示，如今順利跨出關鍵一步，感謝地方民代與縣府長期推動、中央願意傾聽，才齊心造就成果！

吳宗憲扣緊「地方治水與財政安全」雙軌，提出未來全力推動的兩大核心主張：一、經費須盡速通過，治水要快、要準！淹水不會等預算編出來、颱風不會等工程完工。吳宗憲強調，宜蘭身處極端氣候第一排，過去面對風神、鳳凰颱風的豪雨威脅，他也在國會強力催促各項大型治水工程進度，主張就算動用「第二預備金」，治水工程也應該趕快開始做。因此，希望將來任何治水預算，中央政府都能盡速予以通過。

二、呼籲中央全額補助。大羅東開發經費預估高達六十九億元，對已經要負擔鐵路高架化工程的宜蘭縣來說，是極其沉重的負擔。解決長期水患的「南北水網計畫」是當務之急，但這筆經費絕不能只靠地方舉債來承擔。吳宗憲嚴正呼籲並要求中央政府，行政院應秉持照顧地方、守護民生的職責，全力且盡速通過此案治水與開發經費，希望由中央「全額補助」，減輕宜蘭人的負債，避免讓公共建設變成債留子孫的包袱！