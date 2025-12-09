大翻盤！「仙塔律師」認了幫詐團洗錢、洩密 不再找「法界三大老」證清白

仙塔律師李宜諪於幫詐團主嫌辯護時，涉嫌協助洗錢、洩密，今日改口認罪。資料照。廖瑞祥攝



網紅「仙塔律師」李宜諪幫詐團主嫌吳芳儀辯護時，涉嫌洩露偵查秘密，還協助變賣財產，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴。她之前出庭時全盤否認犯罪，辯稱有事先向吳女確認首飾、汽車未被扣押，才善意「協助轉達」吳女希望變賣的訊息，她也稱，羈押結果在地檢署電子螢幕上就看得到，不是什麼秘密。不過今（12/9）日出庭改口全認罪，也不聲請找「法界大老」進行鑑定，願繳回犯罪所得拚減刑。

調查指出，靈骨塔詐騙案主嫌吳芳儀涉嫌透過律見機會，指示李宜諪協助變賣名下財產，李宜諪於是傳訊息到LINE群組，告知吳女朋友陳永山其手鍊擺放位置，並轉交吳女名下汽車的鑰匙，指揮陳永山變賣、隱匿犯罪所得。李宜諪涉嫌在偵查期間向陳永山透露，吳女接受偵訊時對檢察官供稱自己是「呂英菖助理」，另洩漏吳女因靈骨塔詐騙案遭羈押的資訊，涉及洩密。

廣告 廣告

李宜諪今年11/11出庭時主張無罪，辯稱她沒有動機幫吳女洗錢，也沒有犯意，強調她是擔心吳女可能籌不出律師費，向吳女確認手飾、汽車沒有被扣押後，才「善意轉達資訊」。李宜諪也主張未洩露偵查秘密，因為羈押結果是公開資訊，陳永山看電子螢幕就看得到，至於吳女是不是呂男助理，她是以「疑問句」向陳永山「查證」，而非「告知」。

網紅仙塔律師李宜諪日前向法院聲請傳喚「法界三位大老」替她證明清白。翻攝臉書

李宜諪過去開庭不僅反嗆檢方違法偵訊，指控檢察官在偵訊時沒有清楚說明她涉犯的罪名及法律規定，還主張她遭到疲勞訊問。她也向法院聲請在「法界三位大老」台大法學院教授林鈺雄、真理大學法律學系教授吳景欽、成大法律系教授陳運財之中，選擇一位傳喚作為本案專家證人，希望確認「偵查秘密的範圍和時間點」。

不過，李宜諪今日出庭卻改口全盤認罪，她的辯護律師不僅換了一位，還向法官解釋，李宜諪在偵查期間已坦承犯行，但本案透過洗錢或洩密而來的犯罪所得只有律師費，表示願意全額繳回，希望法官給予減刑。律師也表示，李宜諪當初誤信陳永山自稱和吳芳儀熟識，為獲得更多資訊有利辯護，才不慎向陳永山透露偵查內容，不是為了妨礙檢方偵辦。

不僅如此，李宜諪也撤回過去聲請調查的內容，包含「法界三位大老」進行法律鑑定部分，且不再爭執檢方所提證據的證據能力。庭後，記者追問她為何撤回聲請，她表示，尊重法院判定。

更多太報報導

「仙塔律師」想證清白！「法界大老」名單變了 檢察官酸：來了也不會認同你

「仙塔律師」不認罪！反控檢察官「違法偵訊」 聽法官說「這句」焦急了

快訊／仙塔律師被移送懲戒！幫詐團辯護涉洩密洗錢 北檢：損害律師信譽