大翻車！加密貨幣帳戶被「完全清算」 黃立成慘賠6.5億…原因曝

黃立成(右)投資虛擬貨幣，傳出慘賠6.5億。翻攝本人IG



加密貨幣近期跌跌不休，這讓許多投資人損失慘重。這也讓L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成投資大翻車，根據報導指出，區塊鏈分析機構 Lookonchain最新監測數據顯示，立成的加密貨幣帳戶已被「完全清算」，這場投資失利導致累積虧損金額高達2023萬美元（約新台幣6.58億元）。

區塊鏈分析機構 Lookonchain 21日發布的最新監測數據顯示，一個標記為 Machi (@machibigbrother) 的帳戶在經歷市場波動後，資金部位已被強制平倉。截至今日，該帳戶餘額僅剩1萬5538美元（約新台幣 50 萬元）。

但事實上，這波財務災情在11月上旬就傳出消息。11月10日，市場便傳出黃立成因加密貨幣暴跌而背負約1,516萬美元（約新台幣 4.6 億元）的債務，且帳戶淨值在10月至11月間，從190萬美元一路崩跌。殊不知短短十餘天過去，虧損規模進一步擴大，最終面臨被完全清算的命運。

關於慘賠6.5億的傳聞，目前黃立成本人尚未回應，但此事引發網友熱烈討論。網友表示，「2000萬美元→1.5萬美元。年度最大清算。太殘酷了。」「又一天，又一場清算」「兄弟，與其捐給Hyperliquid，不如捐給慈善機構。」

