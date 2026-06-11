大翻車！吳思瑤抹黑徐巧芯 遭一秒打臉親留言道歉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨立委吳思瑤今（11）日指控，國民黨立委徐巧芯、翁曉玲提案刪減外交部媒體宣傳費預算新台幣1.04億元，批評此舉等同「把外交部向國際發聲的經費全砍光」。不過，徐巧芯隨後秀出提案單進行反駁，要求立即更正並公開道歉。隨後吳思瑤將內容更正為馬文君與翁曉玲提案，並在徐巧芯要求道歉的發文下方留言致歉。

國民黨立委徐巧芯。（資料照／中天新聞）

吳思瑤透過臉書發文表示，台灣真實、正確的聲音被封口噤聲，只剩國民黨鄭麗文等人的中國傳聲筒扭曲資訊，搭配認知作戰被無限擴大，指責「國民黨砍台灣外交預算，共產黨最開心」，稱此為外交躺平。

廣告 廣告

徐巧芯隨即秀出提案單進行強烈反駁。徐巧芯在臉書發文表示，吳思瑤的指控完全是錯誤訊息，該案並非她的提案，相關預算提案內容與吳委員的指控完全不符，強調只要查閱公開資料即可證明。徐巧芯指出，在立法院外交國防委員會審查時，她甚至提到「外交部仍然有媒體宣傳的必要性」，因此建議將相關案子集中保留，交付政黨協商審查，當場並沒有任何立法委員反對，包括民進黨委員。

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

徐巧芯強烈批評吳思瑤的行為，指責身為立法委員不該透過錯誤資訊進行政治操作。她表示，民主社會可以有立場不同、有政策辯論，但不應該造謠抹黑。徐巧芯要求吳思瑤立即更正錯誤說法，向社會大眾說明真相，並公開道歉。她進一步怒批，政治攻防不該建立在謊言之上，事實只有一個，公開資料也都查得到，並呼籲「請停止以訛傳訛，回到理性、誠實的公共討論」。

徐巧芯公布當年提案表。（圖／徐巧芯臉書）

徐巧芯也在吳思瑤的臉書貼文底下留言，重申「這筆費用並非我提案刪減，你的資訊是錯誤的，請更正並道歉」，並貼心提醒「要砍外交部一億的是王義川」。

事後吳思瑤在臉書留言區向徐巧芯道歉。（圖／徐巧芯臉書）

面對徐巧芯的強烈抗議，吳思瑤隨後緊急更正原本發文內容，將提案者從「徐巧芯、翁曉玲」更正為「馬文君、翁曉玲」。吳思瑤在留言區對徐巧芯表示道歉，並說明「已向徐致歉、內文已更正，徐委員是提案凍結領事事務局護照製作經費100萬元，後改主決議」。

更多中天新聞網報導

影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留

國防部報告未提T-34失事！顧立雄尬笑一聲 徐巧芯怒：你還笑得出來？

曝護照ROC太小卻遭綠圍剿 徐巧芯搬川普：中華民國是神主牌