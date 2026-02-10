大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻

記者楊士誼／台北報導

翁曉玲發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」慘遭網友嗆翻。（圖／記者楊士誼攝影）

無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。

台北地檢署指出，本案是調查局國安站報請北檢派檢察官指揮偵辦，而高金素梅及其張姓助理等，涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，並同步通知高金素梅、張姓助理、台東縣議員陳政宗、屏東縣議員越秋女及花蓮縣議員簡智隆相等18人到案說明，持續調查釐清中。

翁曉玲則發文直言「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」她質疑，誰會是下一個高金素梅？請司法回歸證據、勿淪為政治打手！

不過底下網友紛紛痛批翁曉玲，有網友指出，翁曉玲身為法學博士應該很清楚「搜索」需要法院核發搜索票。北檢新聞稿已經寫得很清楚，卻把刑事偵辦說成罷免或政治追殺？「請不要用政治語言干預司法」。也有網友直言「不要犯罪很難嗎？」亦有網友痛斥「翁上人幹嘛急著站出來？」更有網友表示「希望你是下一個」、「我等不及看國家辦你了」。

