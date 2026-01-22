大翻轉！蘆洲逆子手刃雙親 解剖後夫妻刀傷增為69處

廖聰賢17晚間殺害父母，檢警會同法醫今日解剖遺體，確認2人合計遭砍69刀。呂健豪攝

新北市蘆洲36歲男子廖聰賢，17日晚間因為5000元零用金問題，與父母發生口角後，持預藏的開山刀狠砍，導致夫妻2人當場死亡，為釐清確切死因及致命傷，檢警會同法醫於今（22日）下午解剖遺體，結果刀傷數量從原本的37刀上修到69刀，2人死因皆為出血性休克。

廖氏夫妻遭獨子狠下殺手奪命，直到隔日中午，因為廖男表妹及許婦妹妹聯絡不上人，向警方報案後，到場由鎖匠開門，才被發現陳屍住家客廳，現場留下大量血跡，同時2人傷上被發現十多處刀傷，當晚檢方相驗遺體，2人刀傷集中在後腦、背部、四肢等部位，原本檢方相驗，廖男身上共24刀、許婦身上13刀，許婦甚至後腦嚴重破裂，死狀相當淒慘。

檢警今日下午會同法醫，於板橋殯儀館解剖遺體，家屬到場神色凝重，經過約1個多小時解剖，最後發現，廖父身上刀傷共26處、廖母則從13處刀傷上修到43數，合計69刀，導致2人大量出血，造成出血性休克死亡。



