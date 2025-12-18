大翻轉！黃明志最新尿檢是陰性 律師：檢方可能撤銷吸毒罪

大馬知名歌手黃明志（Namewee）因捲入台灣網紅謝侑芯命案而備受關注，雖尚未證實與命案有直接關聯，但其因涉嫌持毒及吸毒罪名遭到起訴。然而，根據馬來西亞媒體報導，他的最新驗尿報告顯示為陰性，可能讓案件出現戲劇性轉折。

大馬歌手黃明志（右）捲入謝侑芯猝死案。（圖／翻攝黃明志、謝侑芯 臉書）

據《中國報》報導，案件18日在吉隆坡法庭開庭，黃明志因身體不適未能出庭，由律師鄭清豐代為應對。鄭清豐透露，檢方已收到最新的驗尿報告，結果顯示他的毒品反應成陰性。他隨即向法官申請將案件安排於22日再次開庭，已獲批准。

黃明志最新驗尿報告顯示為陰性。（圖／翻攝黃明志IG）

庭外，鄭清豐進一步說明，這份尿檢報告是全案核心，若證實無毒品反應，吸毒罪名將難以成立，他相信檢方很快會撤銷該項指控。

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、黃明志臉書）

回顧案情，謝侑芯過世後，黃明志10月22日在飯店房間內被發現身上疑似持有毒品，初步結果顯示對安非他命、冰毒、K他命及大麻等四種毒品呈陽性反應，因此被檢方以持毒及吸毒兩罪名提起公訴。如今黃明志驗尿報告為陰性，讓案情出現轉折。

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

