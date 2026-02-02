大考中心公布國、英非選題評分標準 緊扣題幹是關鍵

大考中心今天(2日)公布2026學測國文(國寫)、英文的非選擇題評分標準。國文作文要能適切舉出事例，並清楚表達自己的看法才能拿高分；而英文考題談寵物，題目較生活化，因此需要緊扣主題、有邏輯性的寫作才能拿高分。

2026年學測國語文寫作測驗分兩大題，第一大題以測驗知性統整判斷能力為主；第二大題以幾米的圖，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，陳述與對象產生隔閡的原因，試著換位思考並表達自己的回應。

國文科閱卷召集人成大中文系名譽教授陳昌明指出，今年考生作答多元，對於第二題，多數人談到自己與父母的隔閡，有人直接點出父母的難處，且能體諒，相當不容易。

對於外界認為題目跟北模的題目類似，陳昌明表示，情意題自然多是在談人與人的關係，這無法避免，但重點一定不同。他也特別呼籲考生一定要看清楚題幹，才能掌握高分。他說：『(原音)一定要提醒考生，要注意題幹問什麼，題幹問什麼本身你要回應題幹，所以你如果沒有回應到題幹，你看情意題可以各種不同，可是都涉及到情意。假設你今天縫隙或距離或隔閡，其實它概念不同，你不同涉題角度去回應，你還是用過去去回答，你分數就不會高。』

陳昌明表示，今年考生寫作使用套路的較少，因為這題目多數人都有自身經驗，比較好入手，高分群可能會比去年稍多一點，但寫得好不好就跟個人敘述能力有關。

至於英文部分，英文科閱卷召集人政大英文系教授賴惠玲表示，今年題目在講寵物，題目算是非常生活化，多數考生都不難發揮，但若要拿到好成績，則需要緊扣主題，她說：『(原音)養寵物這主題在高中階段應該有練習過，但必須要把他們練習過的成果展現在英文寫作上，就必須要扣著主題。他們寫作任務，就現象、原因跟影響有邏輯性寫作跟完整具體支持。』

賴惠玲也提醒，對於英文要多做閱讀跟練習，從好的文章學習怎麼表達，也要多手寫練習寫作，不然一些簡單的辭彙容易寫錯。

大考中心表示，今年國文科的閱卷委員為各大學中文系、國文系、語文教育系或通識教育中心的教師，共162人。英文科則有160位大學教授擔任閱卷委員。(編輯：宋皖媛)