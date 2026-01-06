大考焦慮！Yahoo購物揭「學測衝刺」應援熱銷清單
文昌加持周邊升溫、2B鉛筆熱搜、雞精 / 護眼燈業績翻倍
玩測驗、抽籤送萬元金豆、6666 OPENPOINT、隨箱加碼抽iPhone17
115學年度大學學測倒數計時，超過十萬名考生進入關鍵衝刺期，家長後勤戰「超前部署」也點燃一波消費需求！Yahoo購物今分享「大考應援消費數據」，揭露全台家長正將考前焦慮轉化為實質消費力，每年學測應考前兩個月（12月至1月）平台出現備戰採買潮，今年「學測文具」整體銷量月增1倍[1]，帶有保佑金榜題名的「文昌加持」系列商品也跟著熱銷，而提振補給體力的「滴雞精」業績更翻倍成長[2]，顯見家長在「實用裝備」、「心靈加持」與「健康護航」採買上三管齊下。看準學測大考與新春雙檔期，Yahoo購物即日起推出「馬年神助攻，新春採買」優惠，1/11前全站單日消費滿3,000最高10%回饋，玩測驗登記抽價值逾萬元的金豆、6,666點OPENPOINT；快速到貨商品加碼贈「Whoscall新春好運刮刮樂」，還有機會把iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等人氣大獎刮回家！Yahoo拍賣1/18前消費滿199即可抽伊萊克斯抗敏空氣清淨機、每周二及周末加碼7-ELEVEN超取免運費，力助學子備齊裝備、馬到成功！
不只靠實力、更要神助力！「2B鉛筆、文昌筆」成備考雙寶
大考前的裝備、心靈加持成關注焦點。根據Yahoo購物觀察發現，考場「實用裝備」需求率先升溫，學測指定的「2B 鉛筆」關鍵字熱度最高，連帶黑色原子筆、橡皮擦、透明文具袋等必備文具，月銷量成長增1倍。同時，「文昌」、「考運」關鍵字搜尋量也明顯攀升，「心靈加持小物」舉凡主打金榜題名寓意的文昌筆、文昌符，以及多年不敗的「追分成功車票」系列周邊，都成為考生與家長的熱門選擇，文昌祈福商品業績升溫。此外，因應考場嚴禁智慧型穿戴裝置，傳統「指針型手錶」也熱銷成長。
備考戰力科技化！護眼照明業績漲、高濃度魚油成標配
長時間苦讀，家長疼小孩的預算轉向「硬體與健康」。Yahoo購物發現，備考帶動「螢幕掛燈」、「護眼桌燈」整體燈具業績年增超過4成[3]，其中標榜低藍光、智慧調光的BenQ螢幕掛燈最受家長青睞。在食補方面，除了傳統雞精月增近1倍，「高濃度魚油」與「葉黃素」更成為備考標配，突顯現代家長對於提升專注力與視力防護的重視程度更甚以往。
馬年神助攻！抽6,666點OPENPOINT、快速到貨刮刮樂 iPhone 17送給你
為考生加油也幫家長省荷包，Yahoo購物「馬年神助攻，新春採買」活動即日起開跑，大考學測周邊商品同享優惠！
● 滿額高回饋： 1/11前全站單日消費滿3,000送300，搭配星展、永豐、華南等信用卡，最高享10%刷卡金回饋！
● 快速到貨刮大獎： 購買快到貨商品隨箱送「Whoscall新春好運刮刮樂」，張張有獎，還有機會抽中iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等人氣好禮！
● 心靈問卜抽大獎：參與「媽祖開運籤大放送」活動，大考祈福、抽籤問運勢，玩測驗、登記即有機會把價值逾萬元的金豆、6,666點OPENPOINT帶回家，生態圈紅利跨平台靈活運用！
● 拍賣加碼送：1/18前於Yahoo拍賣下單滿199，即可抽伊萊克斯抗敏空氣清淨機，每周二及周末再享7-ELEVEN超取免運費，考前補貨更輕鬆！
活動頁：
● Yahoo購物「馬年神助攻 新春採買」： https://reurl.cc/Vmq4eR
● Yahoo拍賣「馬年神助攻 新春採買」： https://reurl.cc/8bON7X
人氣商品推薦：
原價1,300元，1/12前買一送一優惠價869元（Yahoo購物中心）
原價3,960元，1/12前優惠價1,999元（Yahoo購物中心）
原價550元，1/15 前優惠價430元（Yahoo購物中心）
1/14前優惠價13,168元 （Yahoo購物中心）
5. 三多葉黃素凍
優惠價199元（Yahoo拍賣）
6. 追分成功車票搭配日式吊飾
優惠價24元起（Yahoo拍賣）
優惠價200元（Yahoo拍賣）
[1] 此數據為2025/12/1-2025/12/31對比上月同期
[2] 此數據為2025/12/1-2025/12/31對比上月同期
[3] 此數據為2025/12/1-2025/12/31對比去年同期
其他人也在看
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 31
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 39
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 101
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 23 小時前 ・ 12
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 135
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 321
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 23
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 168
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 145
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37
「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住
上月許允樂再婚，宣布與小6歲的李玉璽結婚，新婚甜蜜氣氛持續延燒。她昨（5日）在Threads上曬出一系列韓國跨年的「男友視角照」，畫面可愛又充滿戀愛氛圍，更在貼文中一時口誤稱「我在男友手機裡的照片們」，但隨即改口「老公」，讓粉絲被閃到睜不開眼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 10
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 41
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 396
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6