大考焦慮！Yahoo購物揭「學測衝刺」應援熱銷清單

115學年度大學學測倒數計時，超過十萬名考生進入關鍵衝刺期，家長後勤戰「超前部署」也點燃一波消費需求！Yahoo購物今分享「大考應援消費數據」，揭露全台家長正將考前焦慮轉化為實質消費力，每年學測應考前兩個月（12月至1月）平台出現備戰採買潮，今年「學測文具」整體銷量月增1倍[1]，帶有保佑金榜題名的「文昌加持」系列商品也跟著熱銷，而提振補給體力的「滴雞精」業績更翻倍成長[2]，顯見家長在「實用裝備」、「心靈加持」與「健康護航」採買上三管齊下。看準學測大考與新春雙檔期，Yahoo購物即日起推出「馬年神助攻，新春採買」優惠，1/11前全站單日消費滿3,000最高10%回饋，玩測驗登記抽價值逾萬元的金豆、6,666點OPENPOINT；快速到貨商品加碼贈「Whoscall新春好運刮刮樂」，還有機會把iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等人氣大獎刮回家！Yahoo拍賣1/18前消費滿199即可抽伊萊克斯抗敏空氣清淨機、每周二及周末加碼7-ELEVEN超取免運費，力助學子備齊裝備、馬到成功！





不只靠實力、更要神助力！「2B鉛筆、文昌筆」成備考雙寶

大考前的裝備、心靈加持成關注焦點。根據Yahoo購物觀察發現，考場「實用裝備」需求率先升溫，學測指定的「2B 鉛筆」關鍵字熱度最高，連帶黑色原子筆、橡皮擦、透明文具袋等必備文具，月銷量成長增1倍。同時，「文昌」、「考運」關鍵字搜尋量也明顯攀升，「心靈加持小物」舉凡主打金榜題名寓意的文昌筆、文昌符，以及多年不敗的「追分成功車票」系列周邊，都成為考生與家長的熱門選擇，文昌祈福商品業績升溫。此外，因應考場嚴禁智慧型穿戴裝置，傳統「指針型手錶」也熱銷成長。



備考戰力科技化！護眼照明業績漲、高濃度魚油成標配

長時間苦讀，家長疼小孩的預算轉向「硬體與健康」。Yahoo購物發現，備考帶動「螢幕掛燈」、「護眼桌燈」整體燈具業績年增超過4成[3]，其中標榜低藍光、智慧調光的BenQ螢幕掛燈最受家長青睞。在食補方面，除了傳統雞精月增近1倍，「高濃度魚油」與「葉黃素」更成為備考標配，突顯現代家長對於提升專注力與視力防護的重視程度更甚以往。





[1] 此數據為2025/12/1-2025/12/31對比上月同期

[2] 此數據為2025/12/1-2025/12/31對比上月同期

[3] 此數據為2025/12/1-2025/12/31對比去年同期