大聯大收足30億元可交換公司債款 拚今年營收破兆

（中央社記者曾仁凱台北13日電）受惠AI帶動，IC通路商大聯大2025年全年營收新台幣9991.2億元，年增13.4%，創歷史新高，距離兆元僅一步之遙。大聯大今天公告國內第1次無擔保交換公司債收足債款，取得30.3億元新資金，持續擴張營運，力拚今年營收破兆。

大聯大在去年11月的董事會中，決議以發行無擔保交換公司債方式，處分所持有的部分文曄普通股，發行總面額以30億元為上限，今天公告已收足債款。

據大聯大公布2025年營收，達9991.2億元，年增13.4%，直逼兆元大關。大聯大表示，隨著生成式AI應用快速普及，AI及傳統伺服器、電源、網通與相關電子零組件進入新一波升級週期，大聯大去年12月營收933.4億元，月增18.7%、年增11.7%，創下歷年同期新高。

大聯大副總經理林春杰在去年底的法說會中，引述國外研究機構對於全球半導體市場的成長預測，其中2025年成長預估從原本的15.7%上調到17.8%，2026年成長預估也同步上修。主要動能來源是AI，估計到2029年，AI相關晶片將貢獻整體半導體市場約40%的份額，大聯大看好半導體產業動能可望延續到2026年。（編輯：張均懋）1150113