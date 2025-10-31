大聯大旗下友尚舉辦AI生態夥伴論壇 英特爾、研華、群聯共襄盛舉
迎上生成式AI（GenAI）帶來的產業變革，全球領先半導體零組件通路商大聯大控股（3702）旗下友尚集團於10月30日以「邁向GenAI Super Cycle，共創未來」為主題舉辦「生態夥伴論壇」，邀請產業夥伴專家聚焦算力、邊緣AI、平台與應用，共同探索智慧創新的無限可能，英特爾、群聯、研華等大廠都共襄盛舉。
友尚集團執行長何澎雄表示，要成就 GenAI 應用，從算力來源、架構配置到平台軟硬體整合，缺一不可，是以2024年開始友尚集團積極建構AI 生態系，至今已集結22家生態夥伴參與，目前還有多家夥伴正在洽談中。面對Super Cycle（超級週期）持續引爆的市場成長，我們不求一飛沖天，而是一步一腳印，與夥伴共同學習、共享資源，攜手打造完整的 AI 生態系，邁向更美好的智慧時代。
友尚集團執行長特助陳威光進一步說明，我們是半導體通路商，目前已代理的AI相關半導體原廠包括算力、儲存、傳輸、電源、感知與軟體共20家。以此為基礎，2024年我們啟動AI生態夥伴策略，以此透過與產業協作，一起參與從雲端到地端的AI浪潮。在去年與 10 家公司簽署合作意向書後，2025年又增加到22 家，涵蓋OEM、 ODM、 IPC、 ISV、 SI等產業夥伴，顯見友尚的GenAI生態夥伴策略，已獲得產業認同並展現明確的協作效益。未來，我們將持續發揮大聯大在通路整合、全球服務的優勢，持續攜手生態夥伴，共創智慧未來。
活動首先由英特爾平台研發協理王宗業以「GenAI Supercycle 的產業趨勢與機遇」為主題揭開序幕。他指出，隨著AI技術從Frontier AI（前沿 AI）進化至 Agentic AI（代理 AI），並正朝向 Physical AI（物理 AI）發展，GenAI的Super Cycle全面啟動，產業智慧應用的基礎建設也同步邁向AI化。預估至 2028年，AI推論運算的價值將占整體產業的八成。
在算力需求上，Agentic AI的運算需求是Frontier AI的10倍，而Physical AI 因強調與環境的即時互動，將需要更大規模且多元的運算架構。AI系統要同時滿足高吞吐、低延遲的要求，並在效能、成本與能耗之間取得最佳平衡。對此，英特爾以安全、開放、最佳化架構打造Open Edge平台，透過Intel® AI Edge系統整合軟、硬體，協助SI與ISV加速開發AI解決方案，讓企業能在地端更靈活、有效率地部署AI應用。
研華科技資深經理李佰聰以「可擴展的邊緣 AI：迎接GenAI 部署新時代」為題指出，從工廠自動化、機器人運行到車用電子，各類應用皆需要毫秒等級的回應速度，低延遲、高效率的邊緣AI技術因此成為關鍵。同時，企業在導入智慧物聯網應用時，還需要兼顧資料隱私與主權、成本與能效等因素，促使AI部署逐步從雲端轉向地端。
然而，邊緣 AI 部署仍面臨算力調度、記憶體最佳化與軟體堆疊支援等挑戰。對此，研華採用開放式模組化架構整合多元硬體設備，打造具可擴展性的 Edge AI 平台，並提供對應垂直市場的參考設計，如AMR自主移動機器人、智慧工廠、智慧醫療等，攜手SI 與 ISV夥伴，加速賦能企業實現更有效率的端到端 AI 部署。
群聯電子執行長室資深特助蔡慧貞以「個人化 AI」為題指出，群聯的企業級 PCIe 4.0 SSD 已於今年 3 月 登陸月球，協助打造月球首座資料中心，顯示群聯的企業級儲存技術與晶片已能支撐各類AI應用的高效運算。然而，要讓大型語言模型真正進入企業環境、實現符合每個人工作環境的個人化AI，關鍵在於「自己的模型需由自己訓練」，這時，「後訓練階段的微調訓練（Post-Training/Fine-tuning）」變得至關重要。
為此，群聯電子推出全球獨家專利邊緣AI方案「aiDAPTIV+」，協助企業透過微調模型訓練，兼顧資料安全與邊緣AI應用開發的部署訓練。方案中的軟體層以 Pro Suite 建構 LLM 訓練平台，協助開發者快速進入 GenAI 模型訓練領域並可即時運算資源的配置；應用層則提供私有化 GenAI 服務系統，整合知識管理、語音轉文字、文件生成與分析等微服務，協助企業打造專屬且安全的邊緣AI智慧應用。
更多鏡報報導
需求太旺！日月光今年四度上調資本支出、先進封測營收明年增10億美元
疫情後最強的季增！日月光：AI持續帶旺先進封裝 明年投資不會手軟
造山者沒提的內幕！宣明智揭：聯電當年能成功關鍵是義隆葉儀晧
其他人也在看
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元 連傳產股都搭上AI順風車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
《經濟》告別連四藍 9月製造業景氣轉黃藍燈走出低谷
【時報記者張佳琪台北報導】台經院今（31）日公布9月製造業景氣燈號，製造業景氣信號值為11.06分，由8月的9.57分增加1.49分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。是連續4顆藍燈後，首度變燈為黃藍燈。 9月美、中製造業PMI較上月改善，但仍處於衰退區間，加上日本與歐元區製造業PMI較上月下滑，顯示全球製造業復甦力道依舊疲軟。台經院說明國內製造業狀況，電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，傳產產品市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，出口及外銷訂單年減幅明顯收斂，推升需求、售價及原物料投入等指標表現。 股市方面，美股受聯準會降息及甲骨文獲得 OpenAI 大型訂單等利多消息激勵而上揚，帶動台股同步走強，同時國內晶片龍頭營收表現亮眼，推升股市呈現價量齊揚走勢。台經院表示，製造業廠商對當月及未來半年景氣持悲觀看法的比重，較上個月調查有所下降，經營環境指標顯著改善。 就細部產業來看，機械業方面，受惠於半導體業大廠擴充產能，相關生產用設備及自動化倉儲設備需求增加，對歐洲及東協出口，以及對美國外銷訂單年增率皆優於上月，推升原物料投入面、需求面等指標表現。9時報資訊 ・ 1 小時前
中鋼前九月虧損 全年恐難轉盈
中鋼30日公布自結9月稅前虧損9.80億元，雖然比起8月的12.91億元收斂，但累計前九月中鋼稅前虧損金額已達46.80億元。中鋼高層表示，由於今年價量都不佳，全球鋼鐵需求狀況也不強勁，因此獲利狀況並不理想。工商時報 ・ 7 小時前
台股盤前／Fed降息釋鷹聲 川習會登場在即台股拚延續漲勢！
全球市場焦點聚焦「川習會」前夕，聯準會（Fed）週三（29）日如預期宣布今年第二次降息1碼，主席鮑威爾同時淡化12月再降息可能性，市場情緒一度由喜轉憂，美股三大指數漲跌互見。那斯達克指數上漲130點收在23958點，費城半導體指數飆升1.85%至7327點，道瓊指數跌74點至47632點，標普500指數則在盤中創歷史新高後小幅收黑。輝達（NVIDIA）強漲2.99%，市值正式突破5兆美元，寫下全球企業新里程碑，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台新新光金突發重訊！公告台新投信董事監察人全面改選
台新新光金控（2887）旗下子公司台新投信於（30）日公告法人董事及監察人全面改選，原因為現任董事、監察人任期屆滿。此次改選與台新投信與新光投信的合併案相關，任期將從114年11月24日起至117年11月23日止，為期三年。中天新聞網 ・ 14 小時前
開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點 傳產續旺
受惠於美國聯準會如預期降息1碼，加上市場對AI成長動能仍具信心，台股今（30）日預期開高震盪，開盤暫報**28,350點**（+55點），延續昨日強勢氣氛。不過，美股四大指數在Fed主席Powell釋出偏鷹談話後拉回，市場仍面臨利率與地緣政治不確定性干擾，短線預期高檔區間整理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
優質低基期股 資金轉進
台股在AI股狂噴後，將隨著11月14日第三季財報陸續出爐，股價也將面臨財報壓力測試，專家建議，台股多頭列車持續，資金會不停尋找績優的落後股，建議逢低布局低基期股、但站在季線之上的個股，篩選近日翻多外資連買的好股有日月光投控（3711）、長榮（2603）、聯電（2303）等股。工商時報 ・ 7 小時前
元大00990A來了！一篇比較00990A、00983A、00989A，3檔AI主動式ETF選股差異
台灣主動式ETF市場在2025年迎來新競爭者，元大投信將推出首檔「主動元大AI新經濟（00990A）」。此ETF鎖定AI「基礎建設到技術應用」的黃金軌跡，涵蓋兩大領域，以北美市場為主，不配息旨在追求長期資本利得。現有AI主動式ETF包括中信ARK創新（00983A）聚焦顛覆式創新，以及摩根大美國領先科技（00989A）則採跨產業、跨市值策略。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補
微軟、Google、Meta三大北美雲端服務提供商（CSP）公布財報，看好AI需求強勁，同步上修未來資本支出預測，AI伺...聯合新聞網 ・ 5 小時前
美電網股年漲25%勝標普！電力基建最吸金 這檔受益人暴增3成
受到10月美股表現驚驚漲帶動，美股ETF市場買氣持續發燒，根據CMoney統計至10/23止，整體海外股票ETF受益人數從9月底150.76萬人，成長至153.36萬人，人數增加近2.6萬人，其中，個別ETF表現方面，10月來受益人數增加逾3千人的有6檔，包括國泰數位支付(00909)、新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)、富邦NASDAQ(00662)與元大全球AI(00762)等；若從人數成長幅度來看，新光美國電力基建(009805)自10月以來人數成長35.39%最多、第一金太空衛星(00910)和國泰數位支付(00909)也分別成長35.05%、31.65%，人數增幅皆突破3成以上，顯示10月海外ETF市場買氣集中電網基建、太空衛星與數位支付等利基主題。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台股到兩萬八還要衝？專家看多方仍強 留意個股「高檔出場訊號」
輝達執行長黃仁勳在 GTC 大會的演說釋出利多消息，激勵美股創新高，台股今 (29) 日延續攻勢跳空開高，電子權值股台積電、鴻海創新高，帶動大盤一路開高走高，終場收在 28294 點，上漲 345 點，漲幅 1.24%，成交金額落在 5789 億元，市值突破新台幣 91 兆元。鉅亨贏指標專任技鉅亨網 ・ 1 天前
輝達攜手鴻海、Uber與STELLANTIS攻自駕計程車，Robotaxi商業化不遠了？
STELLANTIS集團宣布與NVIDIA、Uber及鴻海科技集團（Foxconn）建立全新策略聯盟，將共同開發並部署符合Level 4等級的自動駕駛車輛，推動全球Robotaxi自動駕駛計程車服務邁向實際商業化階段。這項跨產業合作整合汽車製造、AI運算、共享出行與電子科技4大領域的全球領導品牌，成為STELLANTIS自動駕駛戰略布局的重要里程碑。繼今年1......風傳媒 ・ 1 天前
輝達是大腦鴻海設神經 STELLANTIS打造Uber自動駕駛車隊2028年上路
當汽車遇上人工智慧，當製造結合雲端運算，一個改寫全球移動方式的Robotaxi（自動駕駛計程車）新時代，就在STELLANTIS（斯泰蘭蒂斯）、NVIDIA（輝達）、Uber（優步）、Foxconn（鴻海）四巨頭敲鑼打鼓攜手合作中，正式登場。鏡報 ・ 1 天前
愛玩車／四大巨頭合作 打造Level 4自駕車服務
愛玩車／四大巨頭合作 打造Level 4自駕車服務EBC東森新聞 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 4 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前