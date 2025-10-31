大聯大旗下友尚舉辦AI生態夥伴論壇 英特爾、研華、群聯共襄盛舉

大聯大旗下友尚集團30日舉辦「生態夥伴論壇」。（大聯大提供）

迎上生成式AI（GenAI）帶來的產業變革，全球領先半導體零組件通路商大聯大控股（3702）旗下友尚集團於10月30日以「邁向GenAI Super Cycle，共創未來」為主題舉辦「生態夥伴論壇」，邀請產業夥伴專家聚焦算力、邊緣AI、平台與應用，共同探索智慧創新的無限可能，英特爾、群聯、研華等大廠都共襄盛舉。

友尚集團執行長何澎雄表示，要成就 GenAI 應用，從算力來源、架構配置到平台軟硬體整合，缺一不可，是以2024年開始友尚集團積極建構AI 生態系，至今已集結22家生態夥伴參與，目前還有多家夥伴正在洽談中。面對Super Cycle（超級週期）持續引爆的市場成長，我們不求一飛沖天，而是一步一腳印，與夥伴共同學習、共享資源，攜手打造完整的 AI 生態系，邁向更美好的智慧時代。

友尚集團執行長特助陳威光進一步說明，我們是半導體通路商，目前已代理的AI相關半導體原廠包括算力、儲存、傳輸、電源、感知與軟體共20家。以此為基礎，2024年我們啟動AI生態夥伴策略，以此透過與產業協作，一起參與從雲端到地端的AI浪潮。在去年與 10 家公司簽署合作意向書後，2025年又增加到22 家，涵蓋OEM、 ODM、 IPC、 ISV、 SI等產業夥伴，顯見友尚的GenAI生態夥伴策略，已獲得產業認同並展現明確的協作效益。未來，我們將持續發揮大聯大在通路整合、全球服務的優勢，持續攜手生態夥伴，共創智慧未來。

活動首先由英特爾平台研發協理王宗業以「GenAI Supercycle 的產業趨勢與機遇」為主題揭開序幕。他指出，隨著AI技術從Frontier AI（前沿 AI）進化至 Agentic AI（代理 AI），並正朝向 Physical AI（物理 AI）發展，GenAI的Super Cycle全面啟動，產業智慧應用的基礎建設也同步邁向AI化。預估至 2028年，AI推論運算的價值將占整體產業的八成。

在算力需求上，Agentic AI的運算需求是Frontier AI的10倍，而Physical AI 因強調與環境的即時互動，將需要更大規模且多元的運算架構。AI系統要同時滿足高吞吐、低延遲的要求，並在效能、成本與能耗之間取得最佳平衡。對此，英特爾以安全、開放、最佳化架構打造Open Edge平台，透過Intel® AI Edge系統整合軟、硬體，協助SI與ISV加速開發AI解決方案，讓企業能在地端更靈活、有效率地部署AI應用。

研華科技資深經理李佰聰以「可擴展的邊緣 AI：迎接GenAI 部署新時代」為題指出，從工廠自動化、機器人運行到車用電子，各類應用皆需要毫秒等級的回應速度，低延遲、高效率的邊緣AI技術因此成為關鍵。同時，企業在導入智慧物聯網應用時，還需要兼顧資料隱私與主權、成本與能效等因素，促使AI部署逐步從雲端轉向地端。

然而，邊緣 AI 部署仍面臨算力調度、記憶體最佳化與軟體堆疊支援等挑戰。對此，研華採用開放式模組化架構整合多元硬體設備，打造具可擴展性的 Edge AI 平台，並提供對應垂直市場的參考設計，如AMR自主移動機器人、智慧工廠、智慧醫療等，攜手SI 與 ISV夥伴，加速賦能企業實現更有效率的端到端 AI 部署。

群聯電子執行長室資深特助蔡慧貞以「個人化 AI」為題指出，群聯的企業級 PCIe 4.0 SSD 已於今年 3 月 登陸月球，協助打造月球首座資料中心，顯示群聯的企業級儲存技術與晶片已能支撐各類AI應用的高效運算。然而，要讓大型語言模型真正進入企業環境、實現符合每個人工作環境的個人化AI，關鍵在於「自己的模型需由自己訓練」，這時，「後訓練階段的微調訓練（Post-Training/Fine-tuning）」變得至關重要。

為此，群聯電子推出全球獨家專利邊緣AI方案「aiDAPTIV+」，協助企業透過微調模型訓練，兼顧資料安全與邊緣AI應用開發的部署訓練。方案中的軟體層以 Pro Suite 建構 LLM 訓練平台，協助開發者快速進入 GenAI 模型訓練領域並可即時運算資源的配置；應用層則提供私有化 GenAI 服務系統，整合知識管理、語音轉文字、文件生成與分析等微服務，協助企業打造專屬且安全的邊緣AI智慧應用。



