大聯大法說》大聯大啟動雙引擎戰略 神秘事業淨利飆7成

半導體通路廠大聯大18日召開法說會，不只公布傲人財報，更揭露旗下「高利潤」神秘事業LaaS（物流即服務）淨利狂增7成，讓大聯大決心跳脫傳統低毛利的通路商定位，啟動「通路與服務業」雙引擎戰略。

LaaS淨利飆68.7％ 滲透率僅3.9％

大聯大財務長袁興文親口證實，近年積極推動LaaS已有所成。這項業務是因應上下游對供應鏈服務的強烈需求而生，從原本的「內部服務」躍為「新獲利引擎」。

數字證明一切。儘管LaaS在總營收占比仍低，其營收在今年第三季已達3.98億元，年增16.6％。最關鍵的是，其淨利成長高達68.7％，也是在2022年跨過損益平衡點後，呈現最快增長。袁興文解釋，服務性事業的利潤率較高，對提振集團整體毛利率和利潤率有正面助益。

袁興文同時點出，LaaS目前市場滲透率僅約3.9％，顯示未來成長潛力極為巨大。隨著地緣政治衝突、供應斷鏈、短鏈態勢成形，對供應鏈服務的需求只會增強。他預告未來服務業新引擎，除了倉儲，還會應客戶需求陸續推出其他服務。

綜觀今年第三季，LaaS的商品交易總額（GMV）已達238.7億元，年增28.2％。大聯大看好靠著通路和服務業雙成長引擎，2026年利潤、利潤率、股東配息都有望同步向上。

集團整併打造雙核心引擎

為了更有效率地迎戰全球化布局，大聯大同步啟動集團架構的重大重組案。

日前將旗下世平、品佳、詮鼎、友尚4公司，整併為以「世平」和「詮鼎」為首的雙核心引擎。其中，詮鼎換股取得品佳、友尚100％股權。袁興文指出，詮鼎整併後營收規模約114至115億美元，有助於擴大規模、全球布局。

大聯大正試圖透過「4合2」的內部權力重組，放大並強化LaaS規模，利用雙成長引擎提升整體利潤，迎接半導體產業未來景氣盛況。