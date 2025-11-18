大聯大法說》第三季獲利超越財測高標 大聯大笑談AI、配息政策

半導體通路廠大聯大第三季財報大放異彩，受惠產品組合優化、營運效率提升，營業淨利首次突破50億元，寫下單季歷史新高。大聯大高層直指，AI帶動半導體市場有望在2028年突破1兆美元，前景一片看好。

本業獲利首破50億 前三季獲利超越2024一整年

大聯大第三季營收雖季減2.4％、年減6％，但營業利益卻繳出驚人成績：單季達至53.5億元，季增9.1％、年增37.8％，營益率提升至2.19％。

本業走強帶動單季獲利來到31.8億元，季增45.4％、年增55.6％，皆超越財測高標，累計前三季獲利達72.6億元，一舉超越2024年全年，EPS（每股稅後純益）為4.07元。

廣告 廣告

面對如此亮眼的成績，大聯大強調配息率將維持一貫水準，換言之，隨著EPS持續提升，配息金額有望正向連動。

大聯大重申，未來營運策略不再追求單純的營收擴張，而是追求新增營收有助於提升利潤和獲利品質，避免低毛利業務稀釋獲利表現。

AI帶旺大聯大、全球半導體前景

AI需求大爆發，徹底改寫大聯大的營收結構。受惠AI及資料中心成長，運算類的核心元件產品占比約4成，記憶體占比也高達27％，成為近年成長幅度最大的2大主力。

至於電腦（含伺服器）方面，出貨量已突破以往的3成，目前維持在40％以上水準（約43％至45％），顯見AI伺服器單價和半導體含量遠高於一般機種，對營收貢獻顯著放大。

大聯大看好AI前景，引述國際研究機構數據已上修2025、2026年的半導體需求，「全球半導體產值有望在2028年突破1兆美元，AI相關晶片到2029年可望貢獻全球半導體市場逾4成水準。」

大聯大交貨2因素逐漸去中化

在地緣政治衝擊、供應鏈短鏈趨勢成形下，大聯大的交貨地圖也出現戲劇性的質變。

中國及香港的出貨占比由高峰73％至76％，逐步下降至67％。相對地，東南亞與美國地區因交貨量增長，占比從去年第一季不到15％，快速拉升逾2成。

在客戶來源方面，跨國客戶群出現成長，占比成長至14％。台灣地區銷量雖維持約10％，但因主要出貨品以AI伺服器等高附加價值產品為主，顯示產品組合的含金量正快速提高。