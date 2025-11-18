大聯大看好半導體動能延續 服務事業拉升獲利率

（中央社記者曾仁凱台北18日電）IC通路廠大聯大控股第3季稅後純益新台幣31.78億元，季增45.4%、年增55.6%，每股純益1.89元，超越財測高標。大聯大看好半導體產業成長動能可望延續到2026年，且隨著服務業務營收持續增長，有助獲利率提高。

大聯大今天舉行法人說明會，財務長袁興文表示，大聯大第3季獲利表現優於預期，除了半導體景氣非常熱絡，帶動通路業務成長；大聯大積極開拓LaaS（物流即服務）服務業務，也受惠關稅戰，客戶對於短鏈管理的需求增加。

袁興文強調，大聯大已經不單是只靠Buy&Sell（買賣）的通路公司，而是開始跨入服務業，物流服務只是第一步；隨服務營收增加，這部分毛利率優於通路業務，有助獲利率提升。

大聯大第3季象徵本業的單季營業淨利53.5億元，首度突破50億元大關，季增9.1%、年增37.8%；第3季營益率2.19%，突破2%，比第2季拉升0.23個百分點，較去年同期推進0.69個百分點。

展望後勢，大聯大副總經理林春杰今天引述國外研究機構資料最新對今、明年全球半導體市場的成長預測，2025年成長預估從原本的15.7%上調到17.8%，明年成長預估同步上修；其中，AI是主要動能來源，估計到2029年，AI相關晶片將貢獻整體半導體市場約40%比重。

大聯大看好半導體產業動能可望延續到2026年，不過由於目前有募資計畫進行中，本季暫停發布財測。（編輯：張良知）1141118