大聯盟冠軍捕手卡諾獅客座執教 點名捕手張翔阻殺潛力

冠軍捕手卡諾獅(中)受統一獅邀請來台擔任客座捕手教練，特別關注捕手張翔潛力。(統一獅提供)

記者王勗／台南報導

統一獅隊為強化新球季防守戰力，春訓期間特別邀請十三年大聯盟資歷、二０一七年世界大賽冠軍成員卡諾獅來台擔任客座捕手教練，歷經兩週指導，捕手群表現亮眼。統一獅也期待透過大聯盟等級的經驗傳承與精準數據分析，進一步強化捕手防線，為新球季戰力奠定更穩固的基礎。

卡諾獅曾長期任職於休士頓太空人隊，二０二三年世界棒球經典賽（WBC）中也擔任美國隊牛棚捕手。本次受統一獅邀請來台指導捕手群，特別將訓練重點放在「身體運用」與「掌控比賽」。

卡諾獅仔細觀察獅隊捕手指出，部分台灣捕手在接捕內角球時，容易讓肩膀與胸口正對投手，導致接捕與轉傳動作受限，影響整體流暢度。卡諾獅表示，捕手是球場上的指揮官，必須在每一球都保持穩定與控制感。透過調整接捕角度、下半身啟動與傳球出手點，獅隊捕手群在好球帶爭取（Framing）與阻殺傳球的力道與準確性上，都有明顯進步，也展現出高度學習意願。

隨著林岱安轉隊，目前獅隊捕手戰力出現競爭空間，多名年輕捕手也積極強化自己、爭取一軍出賽機會。年輕捕手張翔於本次訓練中備受期待，也成為卡諾獅點名的關注對象。卡諾獅點評張翔稱，張雖然體型較為壯碩，但卻具備少見的協調性與移動流暢度，讓人完全看不出他是大體型捕手，這正是他的競爭優勢與潛力所在！張在修正起跳與轉傳動作後，本壘到二壘阻殺起跳時間（Pop Time）已從原本的二．０秒縮短至一．九四秒，而在職業層級Pop Time低於二秒就具備實質威脅性。

張翔歷經去年膝蓋內側韌帶傷勢的復健期，現已完全恢復並投入完整春訓，面對教練團高度評價，也展現對新球季的企圖心。張翔強調，目前身體狀況非常好！從卡諾獅教練身上也學到許多細膩的接捕細節，期望能擠進一軍名單，穩定為球隊貢獻防守戰力。