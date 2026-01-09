大聯盟投手鄧愷威婉拒WBC徵召！稱是「艱難決定」 將全力提升自己

效力美國大聯盟舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威今（9）日宣布，經過審慎考量後，決定婉拒WBC的國家隊邀約，無法披上中華隊戰袍。他指出，現階段自己有許多調整與學習的地方，他想持續提升，朝下一個目標前進，他也祝福中華隊在WBC賽場能一切順利。

旅美投手鄧愷威表示，這段時間自己反覆思考，也與家人及團隊進行多次討論與評估，經過審慎考量後，「最終艱難決定婉謝本屆WBC世界棒球經典賽的邀請」。他了解該決定會引起不同的聲音，讓期待他披上中華隊球衣的球迷感到失望，「能夠代表中華隊出賽，對我而言始終是一件極具意義、值得珍惜的事，這一點從未改變」。

鄧愷威指出，站上大聯盟舞台帶給他許多衝擊與反思，也更清楚看見有許多需要調整與學習的地方，因此現階段對他來說，最重要的事情是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進。接下來鄧愷威仍會全心投入訓練與準備，持續提升自己，迎接未來的挑戰。

鄧愷威也感謝中職會長蔡其昌、總教練曾豪駒以及教練團的邀請，做出決定後，他第一時間就向曾總說明想法，曾豪駒得知後仍給予我鼓勵與支持，這份體諒對他而言意義重大。最後，鄧愷威真心祝福中華隊在接下來的經典賽一切順利，自已也會和大家一起為中華隊加油。

