大聯盟第101人！道奇「自由人」2500安達陣 Freeman感性吐心聲

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洛杉磯道奇「自由人」Freddie Freeman。圖／翻攝自X@Dodgers

洛杉磯道奇「自由人」Freddie Freeman，今（10）日在客場對匹茲堡海盜之戰，完成大聯盟生涯第2500支安打，成為聯盟史上第101位達成此里程碑的球員，也是現役唯一達成此成就的選手。賽後Freeman坦言，能夠長年維持高水準表現並不容易，如今達成2500安讓他感觸特別深，也希望未來能持續朝3000安目標邁進。

Freeman此役賽前累積2498支安打，6局上先從海盜王牌Paul Skenes手中敲出二壘安打，將安打數推進至2499支。7局上道奇單局猛攻10分期間，再補上一支中外野安打，正式達成生涯2500安里程碑。

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談到達成2500安里程碑，Freeman表示：「這對我來說意義非常重大。雖然人總是會有下一個目標，但當我停下來回頭看時，才會意識到自己花了多久時間、必須維持多高的穩定性，才能走到今天。能夠長年維持高水準表現，本身就是一件不容易的事。」

Freeman接著說：「我只是每天盡自己所能，用正確的方式打球。能在職業生涯後期達成這樣的重要里程碑，真的讓我感觸很深。」

賽後，道奇總教練Dave Roberts與隊友們也在休息室為他慶祝。Roberts更開玩笑對他喊話：「再打500支吧！」

Freeman笑著回應：「如果是10年前的我，大概會聳聳肩就繼續往前走。但現在年紀大了，確實會變得比較感性一點。大家願意花時間肯定我的努力，真的讓我很感激。我知道2500安代表什麼，也很高興能完成這項成就，希望從明天開始，能展開下一個500支安打的旅程。」

2007年選秀第2輪被亞特蘭大勇士選中的Freeman，2010年登上大聯盟後迅速成長為聯盟頂尖打者，曾兩度拿下單季安打王，2023年更繳出生涯新高211支安打。

目前Freeman仍將3000支安打視為生涯重要目標。大聯盟歷史上僅33名球員達成此成就，而Freeman也不諱言自己仍想挑戰這座傳奇門檻。

Freeman說：「這個目標一直放在我心裡。現在達到2500支之後，3000支就成了下一個巨大的挑戰。我當然想完成3000安，這點我不會否認。至於最後能不能做到，我不知道，但從明天開始，我會一步一步朝那個目標前進。」



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