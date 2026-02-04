大聯盟９球員入列 WBC日本隊超夢幻 吉田正尚參戰

效力紅襪的吉田正尚獲選日本WBC代表隊。（翻攝自紅襪推特）

本報綜合外電報導

日本職棒機構（NPB）與NPB Enterprises於4日宣布，效力美職波士頓紅襪的外野手吉田正尚獲選3月開打的世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊，背號34。隨著吉田入列，日本隊的大聯盟球員人數來到9人，超越2009年的5人，創下歷屆最多紀錄，「夢幻陣容」正式成形。

吉田正尚表示，「能夠獲選日本代表，由衷感到光榮。能與這支最棒的球隊，以及最優秀的教練團與選手們並肩作戰，我會深刻體會這份喜悅，為侍JAPAN的勝利盡好自己的責任。為能再次與大家分享最美好的瞬間，我會帶著覺悟上場奮戰」。

吉田在上一屆以主力打者身分，留下打擊率.409、2支全壘打、13分打點的驚人數據。尤其在準決賽對決墨西哥，他在球隊落後的不利局面下轟出追平比數的3分砲，成為經典畫面。

本屆日本隊陣容星光熠熠，投手群包括道奇山本由伸，以及教士左投松井裕樹等人；野手方面則集結村上宗隆、岡本和真、近藤健介、鈴木誠也與吉田正尚等強打，整體名單兼具經驗與火力。最受關注的大谷翔平則幾乎確定會以指定打擊身分出賽。