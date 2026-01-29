大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害

「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。

除了新光醫院，男子近年陸續開至疾管署、台北榮總等大門口，大聲廣播騷擾，可說讓醫療界相當頭痛。（圖／新光醫院官網）

大聲公怪客並非首次做公開侮辱的行為，從前衛福部部長陳時中時代，就開車繞行衛福部，拿著大聲公大聲廣播「有沒有時常約會通姦」、「吳秀梅出來、吳秀梅出來，你跟陳時中有沒有時常收紅包」等侮辱言論，遭到起訴，近年陸續開至疾管署、台北榮總等大門口，大聲廣播騷擾，可說讓醫療界相當頭痛。

去年年中，男子到新光醫院洗腎，因認為對醫護人員打針時特別痛，認為醫護針對他，因此開始開車繞行醫院大聲廣播，聲稱院長害死他的弟弟。新光醫院副院長洪子仁表示，由於該男子所述並非事實，涉及公然侮辱，法院最終判決拘役4個月，易科罰金12萬元。該男拜託希望能私下和解，但醫院考量醫療暴力零容忍，對於病人的醫療暴力，絕不寬貸，才能確保醫護同仁安全工作的，醫院堅持不和解，最後該男付出12萬元。

