大聲辱罵、摔公文、假日被迫加班！衛福部「5主管職場霸凌」全遭彈劾

監察院公布最新彈劾案文。示意圖／資料照

公部門又傳職場霸凌！監察院16日公開最新彈劾案文，揭露衛生福利部（下稱衛福部）5位主管濫用職權嚴重侵害部屬的人格權、名譽權及健康權，涉犯職場不法侵害行為多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大，已違反《公務員服務法》等相關法令，監察院審查通過監察委員葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。

監察院指出，衛福部保護服務司（下稱保護司）前簡任視察林春燕、長期照顧司（下稱長照司）前專門委員王齡儀、社會救助及社工司（下稱社工司）簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、中央健康保險署（下稱健保署）前組長劉玉娟在任職期間基於與部屬權勢差距，涉有濫用核稿職權以不合理的退文方式刁難部屬，更因情緒管理不當，動輒以貶抑人格、斥責或羞辱的言詞對所屬同仁咆哮、謾罵，甚至排擠、孤立或差別待遇特定同仁，藉此樹立權威。

另外，監察院揭露，上述5名簡任主管還會在下班或假日時間不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求部屬須即時回應訊息，已逾越職務上正當合理範圍，導致同仁承受無止境的額外工作壓力，結果身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦，甚至得前往身心科或接受心理諮商，也有者選擇降調及離開職場。

監察院16日公告彈劾案文及其審查決定書，並在案文中公開上述5人被彈劾的惡劣行徑。不過，審查委員范巽綠也附具不成立理由，首先，衛福部已對幾人給予懲處，再加上經過了解上述5人實際工作壓力後，在身心及情緒管理上，未有上級關懷、人力不足、業務大增的情況長期存在，似不宜再彈劾。

衛福部保護司前簡任視察林春燕

林春燕在核閱同仁簽辦的公文時，多次沒有給出具體理由就不合理退文、摔文的行為，並經常情緒失控，公然以嚴重貶損人格的言語，對同仁大聲咆哮、怒斥及羞辱；並自詡對兒童及少年保護業務的使命感及專業堅持，拒絕調整督導業務科，反而針對該特定科特定同仁進行排擠、孤立，以及讓同仁在非自願的情形下對其道歉，相關行為已逾越監督管理的合理性與必要性，造成部屬心理壓力與挫折，產生精神上痛苦，更有同仁因此就診身心科或接受心理諮商。

彈劾案文指出，林春燕的職場霸凌已持續多年，部屬與其共事壓力很大，且長期身處不友善職場工作環境，導致部分同仁因此離職。另外，林春燕還身兼衛福部員工協助方案計畫關懷小組的關懷員，上述行徑顯然有愧於上級長官及同仁所託，屬嚴重職場不法侵害及職場霸凌，違失情節重大。

衛福部長照司前專門委員王齡儀

王齡儀在指導同仁的過程中缺乏耐心，且情緒管控不佳，也在核閱部屬公文時多次毫無理由就退文，並公然對其所監督的多數同仁大聲咆哮、斥罵、羞辱或說出貶損人格言語，甚至將延宕公文處理時效歸咎檢討同仁。

另外，王齡儀還嚴格要求「一定要產出案件」，經常以部屬未事先報准、加班時間長與完成業務量不相符而否准申請加班，導致部屬感到受挫，影響加班意願，乃至放棄申請加班等，逾越監督管理的合理性與必要性，已造成部屬產生心理壓力與挫折，產生身體或精神上痛苦，甚至選擇降調或離職，實屬嚴重職場不法侵害及職場霸凌，違失情節重大。

衛福部社工司簡任視察王燕琴

王燕琴以「衛福部公文要求一定品質」為由，不當濫用核稿職權，多次對所督導部屬的公文內容、工作表現，以「寫得很爛」、「混」等用語予以不當責備，而且態度急切嚴厲，造成同仁身心壓力與感到被羞辱，其核稿、退文的指導模式顯已超過合理可容許的程度，造成公務職場氛圍緊張，使部屬心生懼怕並身處不友善職場環境，實屬對於部屬職場不法侵害的職場霸凌，違失情節重大。

衛福部長照司司長祝健芳

祝健芳自2010年起就知悉王齡儀有情緒管控不佳、言語讓同仁身心受創的情事，卻未能有效制止，放任王齡儀對同仁不當行政管理行為涉及職場霸凌，監督不周屬實。另外，祝健芳還會基於權力優勢地位，要求同仁在健康操休憩時間，共同深蹲、短講，損及部屬休憩權益，施加業務上無必要任務，實屬對於部屬之職場不法侵害。

彈劾案文接著指出，祝健芳還在事發後期望同仁被調查時「支持司長」，企圖影響調查，甚至對特定同仁核稿刁難、不合理退文，還會刁難同仁商調，並將其被訴職場霸凌歸咎於某位同仁的挾怨報復，種種行徑導致部屬身處不友善職場工作環境，職場霸凌違失情節重大。

健保署台北業務組組長劉玉娟

劉玉娟行事力求個人工作表現，以長期貶抑、高壓權控的領導方式，導致部屬倍感壓力，除了在核閱公文時有不合理狂退公文的行為，也經常情緒失控，公然對同仁大聲怒斥，更有錄音檔顯示她與同仁溝通業務時，談話內容出現「斷頭台、自殺、他殺」等字眼，用語比喻失當，造成同仁身心壓力及不舒服的感受屬實。

另外，彈劾案文指出，劉玉娟還會營造敵意、分化職場環境，孤立排擠或拉攏部屬，並差別對待以樹立權威，以及基於權力優勢地位，要求同仁在假日時間必須即時回覆訊息，導致同仁無止境加班，有嚴重不法侵害的職場霸凌行為，導致部分同仁身心嚴重受創，甚至就診身心科或降調、離職、退休，行為顯已逾監督管理的合理性與必要性，部屬與其共事壓力至鉅。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



