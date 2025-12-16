大聲辱罵、摔公文、假日被迫加班！衛福部「5主管職場霸凌」全遭彈劾
公部門又傳職場霸凌！監察院16日公開最新彈劾案文，揭露衛生福利部（下稱衛福部）5位主管濫用職權嚴重侵害部屬的人格權、名譽權及健康權，涉犯職場不法侵害行為多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大，已違反《公務員服務法》等相關法令，監察院審查通過監察委員葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。
監察院指出，衛福部保護服務司（下稱保護司）前簡任視察林春燕、長期照顧司（下稱長照司）前專門委員王齡儀、社會救助及社工司（下稱社工司）簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、中央健康保險署（下稱健保署）前組長劉玉娟在任職期間基於與部屬權勢差距，涉有濫用核稿職權以不合理的退文方式刁難部屬，更因情緒管理不當，動輒以貶抑人格、斥責或羞辱的言詞對所屬同仁咆哮、謾罵，甚至排擠、孤立或差別待遇特定同仁，藉此樹立權威。
另外，監察院揭露，上述5名簡任主管還會在下班或假日時間不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求部屬須即時回應訊息，已逾越職務上正當合理範圍，導致同仁承受無止境的額外工作壓力，結果身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦，甚至得前往身心科或接受心理諮商，也有者選擇降調及離開職場。
監察院16日公告彈劾案文及其審查決定書，並在案文中公開上述5人被彈劾的惡劣行徑。不過，審查委員范巽綠也附具不成立理由，首先，衛福部已對幾人給予懲處，再加上經過了解上述5人實際工作壓力後，在身心及情緒管理上，未有上級關懷、人力不足、業務大增的情況長期存在，似不宜再彈劾。
衛福部保護司前簡任視察林春燕
林春燕在核閱同仁簽辦的公文時，多次沒有給出具體理由就不合理退文、摔文的行為，並經常情緒失控，公然以嚴重貶損人格的言語，對同仁大聲咆哮、怒斥及羞辱；並自詡對兒童及少年保護業務的使命感及專業堅持，拒絕調整督導業務科，反而針對該特定科特定同仁進行排擠、孤立，以及讓同仁在非自願的情形下對其道歉，相關行為已逾越監督管理的合理性與必要性，造成部屬心理壓力與挫折，產生精神上痛苦，更有同仁因此就診身心科或接受心理諮商。
彈劾案文指出，林春燕的職場霸凌已持續多年，部屬與其共事壓力很大，且長期身處不友善職場工作環境，導致部分同仁因此離職。另外，林春燕還身兼衛福部員工協助方案計畫關懷小組的關懷員，上述行徑顯然有愧於上級長官及同仁所託，屬嚴重職場不法侵害及職場霸凌，違失情節重大。
衛福部長照司前專門委員王齡儀
王齡儀在指導同仁的過程中缺乏耐心，且情緒管控不佳，也在核閱部屬公文時多次毫無理由就退文，並公然對其所監督的多數同仁大聲咆哮、斥罵、羞辱或說出貶損人格言語，甚至將延宕公文處理時效歸咎檢討同仁。
另外，王齡儀還嚴格要求「一定要產出案件」，經常以部屬未事先報准、加班時間長與完成業務量不相符而否准申請加班，導致部屬感到受挫，影響加班意願，乃至放棄申請加班等，逾越監督管理的合理性與必要性，已造成部屬產生心理壓力與挫折，產生身體或精神上痛苦，甚至選擇降調或離職，實屬嚴重職場不法侵害及職場霸凌，違失情節重大。
衛福部社工司簡任視察王燕琴
王燕琴以「衛福部公文要求一定品質」為由，不當濫用核稿職權，多次對所督導部屬的公文內容、工作表現，以「寫得很爛」、「混」等用語予以不當責備，而且態度急切嚴厲，造成同仁身心壓力與感到被羞辱，其核稿、退文的指導模式顯已超過合理可容許的程度，造成公務職場氛圍緊張，使部屬心生懼怕並身處不友善職場環境，實屬對於部屬職場不法侵害的職場霸凌，違失情節重大。
衛福部長照司司長祝健芳
祝健芳自2010年起就知悉王齡儀有情緒管控不佳、言語讓同仁身心受創的情事，卻未能有效制止，放任王齡儀對同仁不當行政管理行為涉及職場霸凌，監督不周屬實。另外，祝健芳還會基於權力優勢地位，要求同仁在健康操休憩時間，共同深蹲、短講，損及部屬休憩權益，施加業務上無必要任務，實屬對於部屬之職場不法侵害。
彈劾案文接著指出，祝健芳還在事發後期望同仁被調查時「支持司長」，企圖影響調查，甚至對特定同仁核稿刁難、不合理退文，還會刁難同仁商調，並將其被訴職場霸凌歸咎於某位同仁的挾怨報復，種種行徑導致部屬身處不友善職場工作環境，職場霸凌違失情節重大。
健保署台北業務組組長劉玉娟
劉玉娟行事力求個人工作表現，以長期貶抑、高壓權控的領導方式，導致部屬倍感壓力，除了在核閱公文時有不合理狂退公文的行為，也經常情緒失控，公然對同仁大聲怒斥，更有錄音檔顯示她與同仁溝通業務時，談話內容出現「斷頭台、自殺、他殺」等字眼，用語比喻失當，造成同仁身心壓力及不舒服的感受屬實。
另外，彈劾案文指出，劉玉娟還會營造敵意、分化職場環境，孤立排擠或拉攏部屬，並差別對待以樹立權威，以及基於權力優勢地位，要求同仁在假日時間必須即時回覆訊息，導致同仁無止境加班，有嚴重不法侵害的職場霸凌行為，導致部分同仁身心嚴重受創，甚至就診身心科或降調、離職、退休，行為顯已逾監督管理的合理性與必要性，部屬與其共事壓力至鉅。
《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 52
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 101
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 99
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 8 小時前 ・ 26
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 552
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 289
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 116
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1