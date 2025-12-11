大肚倉儲火災遭訴 全聯聲明:深切哀悼 將配合司法釐清事實

全聯倉儲大火造成9死8傷，今天20日火調人員進場勘驗。讀者提供



全聯大肚倉儲去年12月19日發生火災釀9人罹難，針對台中地檢署今天依過失致死、職安法等起訴全聯等3公司、及施姓主管等14人。全聯今天發布聲明表示，再次向罹難者致上最深切哀悼，對於起訴結果深感沉痛，將秉持負責任態度面對後續調查，對相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

全聯聲明表示，針對 2024/12/19發生於台中市大肚區、由承攬廠商台灣新菱及互益營造，負責施工的新建倉儲工地火災案，再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。

全聯說明，本案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。自事故發生後，全聯即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。

全聯表示，未來公司將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。

