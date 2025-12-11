大肚倉儲火災遭起訴 全聯：以負責任態度面對司法調查

台中大肚全聯倉儲大火釀悲劇，檢方近日偵結今正式起訴。(資料照，記者廖耀東攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心大肚倉儲去年火警造成9名工人罹難身亡，今檢方偵結起訴全聯、互益營造、台灣新菱公司，全聯表示將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、員工也會給予必要的協助。

全聯並再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷，公司將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。

全聯指出，本案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場之施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。

廣告 廣告

自事故發生後，公司即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。

未來，公司將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

解決改價痛點全聯拼了 將砸40億元導入電子標籤

