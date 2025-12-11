大肚倉儲「違規動火」奪9命、3公司14人遭起訴 全聯回應了！

台中大肚全聯新建倉儲工地於2024年12月發生火災，造成多人傷亡。台中地檢署今（11）日偵查終結並提起公訴。全聯隨即發布聲明表示深切遺憾，將全力配合後續司法調查，並再次向罹難者及其家屬致上最深的哀悼。

全聯指出，火災發生於2024年12月19日，事發地點為台中市大肚區新建倉儲工地，由承攬廠商台灣新菱股份有限公司及互益營造股份有限公司負責施工，事發當時建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收與正式移交，現場的施工管理、安全維護與工班協調由新菱公司與互益公司負責，事故發生後，全聯即全力配合司法調查，並要求兩家承攬廠商依法妥善處理家屬權益相關事宜。

全聯說明，此次事故造成9人罹難、多人受傷，公司對此深感悲痛，並向罹難者表達最深切的哀悼，同時對受傷者及家屬致上誠摯關懷。對於今日地檢署的起訴結果，全聯表示沉痛，並承諾將秉持負責任的態度面對後續司法程序，相關被告主管及員工也會提供必要協助。

全聯承諾未來將持續配合司法釐清事實，並進一步強化承攬管理、工安流程及對承包商的相關要求，以避免類似事件再度發生，並再次向罹難者及家屬致上深切哀悼，將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。

責任編輯／蔡尚晉

