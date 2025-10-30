大肚區「藍色公路」延伸向上路 今正式通車
記者張妤甄／臺中報導
地方期盼近20年的大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，歷經臺中市府團隊努力，今（31）日正式通車！由中市府副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕主持完工通車典禮，全長1,864公尺、寬20公尺的華南路自遊園路延伸至向上路，如同將藍色項鍊延長，串起大肚山脈，形成絕世美景；工程總經費斥資13.26億元打通大肚山交通瓶頸，不僅紓解遊園路及中台路口長期壅塞，也兼顧行人安全與生態永續，成為居民期盼已久的重要建設。
林育鴻表示，大肚區「華南路」延伸工程完工後將暢通南屯與大肚間交通，紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題。市府秉持「開不了工的要開工，完不了工的要工」的施政理念，並強調在人力與物價持續上漲的時代，「現在不做，以後會後悔！」此次工程自遊園路延伸至向上路，是地方期待已久的重要建設。工程克服大肚山脈陡峭地形的挑戰，成功打通交通瓶頸，不僅有效改善當地壅塞情形，也強化大肚區與南屯區間的交通路網。
中市議會副議長顏莉敏表示，非常高興見證地方期盼近20年的華南路延伸工程完工通車，感謝長輩及鄉親長期支持，也感謝市府團隊及歷任議員、立委共同努力，才能讓建設順利落實。她指出，大肚區與南屯區近年建設投資已接近百億元，顯示市府對地方發展的重視，強調「有始有終」的執行力才是造福鄉親的關鍵。
建設局長陳大田表示，地方期盼近20年的「華南路延伸工程」終於順利完工通車，串聯大肚區與南屯區，意義重大。今日現場吸引超過6、7百位嘉賓共同見證，足見地方的高度關注與期待。陳局長指出，該工程全長1,864公尺、寬度達20公尺，總經費達13.26億元，是區域重要的聯外道路，未來可有效串聯向上路、遊園路及中台路，提供更便捷交通動線。由於工程位於山坡地，施工過程特別重視生態保育，經環評及生態檢核審查後，針對白鼻心、石虎、山豬等野生動物設置生態廊道及圍欄，兼顧交通建設與自然永續，展現市府用心與執行力。
建設局說明，本案開闢計畫分為2期執行，全長約1,864公尺，寬度20公尺，並於道路兩側設有3公尺寬實體人行道，其中留設1公尺寬設施植栽帶，保留現地大肚山原生樹種，如小梗黃肉楠、山香圓及小葉赤楠等，並針對生長狀況不佳的喬木，則會破碎製成木屑，用於植栽沃土與有機肥料，落實永續環保理念。
另施工過程配合環境生態調查，為保護白鼻心、穿山甲等野生動物通行安全，工程內設置防護誘導網及生態廊道，以維護當地生態多樣性；此外，在交通配置上，特別於向上路增設近百米左轉車道，並同步規劃機車左轉專用道，免除待轉可直接通行，提升行車效率與安全性。
建設局表示，大肚區華南路素有「藍色公路」美譽，此次延伸工程延續原有燈光意象設計。完工後，華南路將大幅提升大肚區通往南屯及市區的交通便利性，縮短車行時間，居民出入不必繞路，也充分展現市府「富市臺中、行人安全」的施政願景，成為地方期待已久的重要建設。
地方期盼近20年的大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，歷經臺中市府團隊努力，今日正式通車。（記者張妤甄攝）
此次延伸華南路「藍色公路」意象夜間燈光成為民眾拍照打卡新熱點。（中市建設局提供）
