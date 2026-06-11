大肚和美橋進度9成 台中建設局曝將進入最後關鍵期
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導
串聯台中市與彰化縣的重要交通動脈「大肚和美橋新建工程」，為配合彰化和美端橋梁引道施工，採三階段交通維持措施，目前已進入第二階段最後關鍵施工期。台中市政府建設局今（11）日宣布，將於6月17日至18日封閉台61乙西行線（往伸港方向）及新設濱海路引道，辦理路面瀝青鋪築及標線繪製工程，屆時車流將改道行駛新設引道東行線，提醒用路人提前留意改道資訊，並配合現場交通指引通行。
台中建設局長陳大田表示，「大肚和美橋新建工程」是市長盧秀燕上任後積極推動的重要跨區交通建設，總經費近32億元，目前整體進度已突破9成。工程新建橋梁全長約1440公尺、寬22公尺，規劃雙向4車道及2個慢車道，並於下游側設置人行與自行車共用道，完工後將大幅提升中彰兩地通行便利性，進一步強化區域交通路網功能。
陳大田指出，為完善彰化和美端橋梁引道銜接施工並降低交通衝擊，工程採三階段交通維持措施，其中第一階段已於2月順利完成，第二階段自2月6日起實施至6月18日。此次17日至18日施工為第二階段最後一項重要工序，完成後將為後續工程銜接及通車準備奠定重要基礎。
建設局表示，大肚和美橋完工通車後，過去往返台中大肚與彰化和美需繞行超過10公里、耗時30分鐘以上的車程，將大幅縮短至約2分鐘，不僅能有效提升跨縣市通行效率，更可串聯國道3號及周邊道路系統，進一步強化中彰生活圈交通運輸機能。
建設局說明，此次施工期間將封閉台61乙西行線（往伸港方向），車流將引導至新設引道東行線通行，並調整為雙向各一車道；新設濱海路引道同步封閉辦理瀝青鋪築及標線工程。為避免民眾誤入工區，濱海路周邊路口將配合實施交通管制，有通行需求的民眾請改走替代道路，並可參考市府公布的改道路線圖，提前規劃行程。
建設局強調，施工期間除維持必要車道通行外，現場將加強設置改道告示及警示設施，並配置交維人員協助引導交通，盡可能降低對通勤及地方交通的影響。第二階段交通維持措施預計於115年端午連假前全數完成，並於6月22日進入第三階段交維作業。
照片來源：台中市政府提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
全國首個縣市！ 苗栗500噸廢石綿獲環境部核定「熱處理再利用」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
威力彩連28槓頭獎衝9億 威力彩開獎了！6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，引發外界質疑。對此，桃園市議員于北辰在《台灣向前行》節目中，指出這座遮陽傘防震、防風，卻不遮陽，痛批「這叫防震金菇嗎？」並透露蔣萬安不理會外界質疑，反而是台北市研考會主委殷瑋頻頻回應，讓他狠批「蔣萬安加殷瑋，都沒有辦法像沈伯洋一樣，找出市民的痛，跟市民的需求」。
台灣「這家電池材料大廠」打進特斯拉供應鏈！增資2.8億建廠 產能暴增至5萬噸
打進特斯拉（Tesla）供應鏈的鋰鐵電池正極材料廠立凱電，今（11）日宣布2.8億元現金增資案本周獲准通過，立凱電表示，此次現金增資取得資金，主要將用來執行北美客戶合約，但由於與客戶簽有保密協議，無法評論客戶動態。立凱電規劃斥資逾3億元在南台灣建置LFP（磷酸鋰鐵）前驅體5萬噸新產線，預計2027年開始出貨。根據立凱電揭露的現增公開說明書資料，來自北美客戶的......
成交額衝935億擠下台積電！「被動元件大廠」遭外資提款121億元仍翻紅 再出清友達1.2萬張
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導受美股四大指數全面收黑影響，台股加權指數今（11）日開低走低，盤中一度下挫至接近4萬1千點大關，隨後大幅度拉回，最終收4...
NPB》孫易磊飆158公里寫生涯最速 球評大讚「直球是頂級水準」
日本火腿台灣投手孫易磊本季首度在一軍出賽，今交流賽面對橫濱DeNA，投出日職一軍生涯最長6局，僅被敲
大雨炸全台，為何阿公店水庫蓄水率不到1%？經濟部揭原因：不是缺水
全台4日起受到梅雨鋒面及西南氣流影響，各地陸續出現明顯降雨，水庫也開始陸續進帳。不過，唯獨阿公店水庫卻只有不到1%的蓄水率，經濟部解釋，阿公店水庫是全國唯一於汛期採行空庫防淤操作的水庫，因此跟其他水庫不同。根據水利署統計，截至6月11日下午，本波降雨已為全台主要水庫帶來約4.3億噸預估入流量，有效挹注水庫蓄水。其中，台南地區主要水庫集水區降雨效益尤為顯著。曾......
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
沈伯洋酸蔣市府還自稱「未當選已有政績」 吳子嘉認：被嚇到了
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前出席「台派聯盟後援會成立大會」時，因其言論引發媒體人士議論。沈伯洋在受訪時表示自己未當選就已有政績，並引用米開朗基羅的名言大酸蔣萬安市府目標訂得過低，此番發言隨即引起資深媒體人、《美麗島電子報》董事長吳子嘉的關注與質疑。
紐約街頭暴動！「最強高中生」Ray雇2保鑣緊急撤離 驚恐喊：太瘋狂了
台灣知名實況主 Ray（以「台灣最強高中生」紅遍北美）今（11）日現身紐約曼哈頓街頭，直播NBA馬刺對陣尼克的冠軍賽第四戰。隨著尼克隊在末節上演瘋狂大逆轉，全城球迷瞬間陷入癲狂，街頭混亂程度堪比戰區。儘管 Ray 特別聘請了兩名身穿防彈背心的壯漢保鑣貼身護駕，仍被現場失控的暴動場面嚇到數次面露驚恐。最終在混亂的推擠中，連現場維持秩序的紐約警察（NYPD）也神情嚴肅地上前介入，Ray 隨即在保鑣護送
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
SpaceX點火低軌衛星概念股！「這檔」勁揚逾半根 加速搶攻AI商機
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導美股周三重要指數全面收黑，拖累台股今（11）日開低走低，盤中一度重挫失守4萬3大關，所幸最後逐步回穩，終場收43149.46點...
BBU訂單一路旺！順達「配11.5元現金股利」營運好到2027年 董座高喊：明年一定比今年好
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鋰電池模組廠順達（3211）11日召開股東常會，除通過2025年度財報與每股配發現金股利11.5元外，也完成董事改選。隨著AI資料...
美加墨世界盃》期待韓國隊贏球的理由 韓媒：因為捷克是歐洲球隊
2026年美加墨世界盃台灣時間12日開幕日，A組韓國隊上午首戰捷克，韓國媒體《SPORTS朝鮮》11日報導用過往世界盃紀錄來看，韓國隊對戰歐洲球隊常有驚奇演出，是可期待贏球的理由。
Grab併購foodpanda恐釀國安危機？綠委喊：問題比高德地圖嚴重
台灣外送市場即將迎來「大洗牌」！東南亞叫車與外送龍頭Grab宣布斥資6億美元（約新台幣192億元）收購foodpanda台灣外送業務，引發市場高度關注，也引起壟斷疑慮。今（11）日多位立委在立法院舉行公聽會，邀請專家、學者、業者等共同討論並交換意見，現場與會立委與學者多認為，基於市場過度集中、國安風險、外送員權益等因素，所以對併購案保持反對的意見。民進黨立委......
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
陳玉珍狂言！喊怎不認為能統戰中國 梁文傑酸：展示成果給大家看
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導陸委會上週四（4日）宣布，禁止中央機關、地方政府人員參與中國統戰平台——海峽論壇，而申請參加的台東縣長饒慶鈴也遭禁止，使得國民黨立委陳玉珍稱「怎麼會認為一定是他們統戰我們？我們去跟他們交流，怎麼不認為我們統戰他們？」。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午受訪大酸，請陳玉珍展示統戰對方的成果給大家看。
投縣首座樂活運動館開工動土 實踐打造全齡樂活運動場域
南投縣首座大型綜合室內運動場館「南投縣樂活運動館」6月11日上午在原舊議會基地辦理開工動土典禮，由副縣長王瑞德主持帶領祭拜及動土儀式，斥資5億元新建場館為地下1層地上3層的綜合運動館，規劃有新型態健身房、綜合球場、桌球與韻律教室等多功能運動空間，預計於117年底完工。開工典禮由水里鄉新興國小舞獅表演揭開序幕，隨後則由建築師進行工程簡報說明規劃藍圖，立法委員馬文君、游顥、運動部政務次長黃啟煌、縣議員張秀枝、林憶如、簡千翔、沈夙崢、林儒暘、吳棋楠、南投市長張嘉哲、多位南投市民代表及里長都到場共襄盛舉。王副縣長致詞表示，本運動館工程總經費為5億元，感謝運動部補助1億元，縣府將統包工程與促參招商作業都一次完成，後續委外營運管理將由已在全國經營過23座運動場館、具有豐富經驗的救國團取得經營權，相信在公私協力下，必能為縣民打造全方位的優質樂活運動休閒場域。王副縣長強調此場館設計融入玉山美學的群山環繞特色，還能順著戶外綠意步道漫步至屋頂的「都市眺台」，兼具運動與休閒功能，未來也會將新建場館與鄰近的三和游泳池進行資源整合納入管理，提供全民優質平價的運動休閒選擇。縣府教育處表示，運動館基地面積6,835
低軌衛星太香了！法人看夯「這檔」2027年營收拚翻倍 外資轉買瘋搶1萬張重押28億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在美伊衝突升溫及美股走弱雙重利空夾擊下，台股今（11）日終場收在43,149.46點，小跌76.08點，跌幅0.18%，成交金額達12,592...