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大肚和美橋進度9成 台中建設局曝將進入最後關鍵期 97

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導

串聯台中市與彰化縣的重要交通動脈「大肚和美橋新建工程」，為配合彰化和美端橋梁引道施工，採三階段交通維持措施，目前已進入第二階段最後關鍵施工期。台中市政府建設局今（11）日宣布，將於6月17日至18日封閉台61乙西行線（往伸港方向）及新設濱海路引道，辦理路面瀝青鋪築及標線繪製工程，屆時車流將改道行駛新設引道東行線，提醒用路人提前留意改道資訊，並配合現場交通指引通行。

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台中建設局長陳大田表示，「大肚和美橋新建工程」是市長盧秀燕上任後積極推動的重要跨區交通建設，總經費近32億元，目前整體進度已突破9成。工程新建橋梁全長約1440公尺、寬22公尺，規劃雙向4車道及2個慢車道，並於下游側設置人行與自行車共用道，完工後將大幅提升中彰兩地通行便利性，進一步強化區域交通路網功能。

陳大田指出，為完善彰化和美端橋梁引道銜接施工並降低交通衝擊，工程採三階段交通維持措施，其中第一階段已於2月順利完成，第二階段自2月6日起實施至6月18日。此次17日至18日施工為第二階段最後一項重要工序，完成後將為後續工程銜接及通車準備奠定重要基礎。

建設局表示，大肚和美橋完工通車後，過去往返台中大肚與彰化和美需繞行超過10公里、耗時30分鐘以上的車程，將大幅縮短至約2分鐘，不僅能有效提升跨縣市通行效率，更可串聯國道3號及周邊道路系統，進一步強化中彰生活圈交通運輸機能。

建設局說明，此次施工期間將封閉台61乙西行線（往伸港方向），車流將引導至新設引道東行線通行，並調整為雙向各一車道；新設濱海路引道同步封閉辦理瀝青鋪築及標線工程。為避免民眾誤入工區，濱海路周邊路口將配合實施交通管制，有通行需求的民眾請改走替代道路，並可參考市府公布的改道路線圖，提前規劃行程。

建設局強調，施工期間除維持必要車道通行外，現場將加強設置改道告示及警示設施，並配置交維人員協助引導交通，盡可能降低對通勤及地方交通的影響。第二階段交通維持措施預計於115年端午連假前全數完成，並於6月22日進入第三階段交維作業。

照片來源：台中市政府提供

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