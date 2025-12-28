大肚和美跨橋壯麗現形！通勤秒縮10倍打造便利生活圈

「大肚和美跨橋工程」目前進度已達百分之八十二，連結兩岸的橋樑主體逐漸成形，橫跨烏溪的壯闊景觀亦日益清晰。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美跨域合作推動的「大肚和美跨橋工程」，歷經烏溪兩岸居民近二十年的殷切期盼，在市府建設團隊全力趕辦下，最新工程進度已達百分之八十二，朝一一五年下半年完工通車目標穩健邁進，未來大肚至和美通勤時間可大幅縮短，最快僅需約三分鐘即可抵達，交通效率提升近十倍。

台中市建設局長陳大田表示，大肚區與彰化縣和美鎮僅一溪之隔，卻長年受烏溪阻斷，居民往返需繞行台十七線中彰大橋或台一線大肚橋，行程超過十公里、耗時三十分鐘以上，交通極為不便。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美基於促進中彰均衡發展與提升區域交通便利性，共同推動跨橋興建，工程總經費達三十二億元；完工後，兩地行車時間可大幅縮短至二至三分鐘，顯著提升交通效率，堪稱中台灣跨域治理的重要指標建設。

陳大田指出，大肚和美跨橋工程北起台中市大肚區文昌路，南接彰化縣和美鎮台六十一乙線，全長一千六百九十公尺，規劃雙向四車道、雙向機車道及人行兼自行車道，不僅有效改善通勤動線，未來也可成為欣賞烏溪夕照的新興景點。

建設局表示，工程自一一二年一月開工以來，在工程團隊持續調整工法、全力推進下，目前已完成三十座橋墩中的二十七座，橋面推進長度達一千一百二十二公尺，大肚與和美兩端引道工程也逐步成形，整體進度持續向前。

建設局進一步表示，工程完工通車後，不僅能滿足中彰地區居民的通行需求，也將強化與和美交流道及國道系統的連結，讓整體路網發揮最大效益，同時彰顯中彰跨域合作、區域治理與城市規劃的長期成果。