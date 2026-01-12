「大肚和美跨橋」壯麗現身 打造中彰3分鐘生活圈揭產業新未來

由台中市政府與彰化縣政府攜手打造「大肚和美跨橋」，有望於今年完工。（圖／台中市政府建設局）



中部人引頸期盼20年，橫跨烏溪的「大肚和美跨橋」終於成形！由台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美跨域合作推動的重大交通建設，為中部地區近年來最大規模的跨河橋梁工程，象徵中彰攜手、打開兩岸發展新通路。台中市政府建設局表示，目前工程進度高達82%，從橋體主結構可見壯麗姿態，預計2026年下半年完工通車，完工後從台中大肚到彰化和美，通勤時間將從30分鐘縮短到3分鐘，交通效率提升近10倍，成為居民、通勤族與產業運輸最有感的「希望之橋」。

「大肚和美跨橋」規劃雙向四車道，提供雙向機車道、人行兼自行車道，將改善通勤動線。（圖／台中市政府建設局）

縮短10倍通勤時間 打造中彰「3分鐘生活圈」





「這不只是蓋橋，是圓夢！」台中市政府建設局長陳大田指出，「大肚和美跨橋」北起文昌路，南接台61乙線，總長1690公尺，橋梁段達1440公尺、橋寬22公尺，規劃雙向四車道、雙向機車道與人行兼自行車道，設計完整、兼顧通勤與慢行需求，未來兩地直通只需3分鐘，將翻轉地方居民長年繞行的辛苦日常。據了解，台中市大肚區與彰化縣和美鎮南北相鄰，卻長年受烏溪阻隔，民眾只能依賴中彰大橋、大肚橋繞行，單程通勤超過10公里，來回需耗費半小時，成為跨縣市間生活、產業與教育流動的最大障礙。

工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，是中部地區近年最大規模的橋梁新建工程。（圖／台中市政府建設局）

4大效益全面啟動 從生活到產業全線通暢





建設局指出，這座橋不只是連接交通點位，更為中部區域發展注入長遠動能。完工後將發揮4大效益，分別為「縮短距離」：大幅減少大肚至和美間旅程距離與時間，提升居民交通便利性與日常效率；「紓緩車流」：有效分散大肚橋、中彰大橋交通壓力，提升整體道路系統安全與流暢度；「串聯交通網」未來將銜接台中生活圈四號線大肚段、國道1號、國道3號、台74環狀線與台61乙線，打造完整交通轉換網絡；「支援產業運輸」：成為台中港工業區、全興工業區、彰濱工業區往來南北的替代路徑，減少台61乙線擁塞。值得一提的是，跨橋將有效串連「大肚端水防道路（護岸路）」與「和美端水防道路（濱海路）」，讓過去的交通死角成為區域重點發展，縮短城鄉差距，推動整體發展。

「大肚和美跨橋」全長1690公尺，結構上兼顧與耐震力。（圖／台中市政府建設局）

現代工程結合地景美學 橋體成為烏溪新地標





「這不只是一座橋，更是一道風景。」陳大田分享，大肚和美跨橋採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，強調高耐震、高承載力，能穩固抵禦地震、颱風等極端氣候；橋體結構線條俐落流暢，展現當代工程的結構美感！未來不僅提升交通機能，橋梁也將成為欣賞烏溪夕照的新地標，融合自然與人文，讓市民在日常通勤中也能享受壯麗風景，是功能與景觀兼備的典範建設。

橋梁橋墩之間跨度均衡，在梁體結構可承載大量車流與颱風及地震等自然災害。（圖／台中市政府建設局）

從困難中前行！工程進度穩步邁向通車





建設局透露，工程自2023年1月開工以來，歷經多項施工挑戰，包括地下管線遷移、跨越國道3號狹窄工區及颱風豪雨接連侵襲等變數，工程團隊已逐一克服，至今共完成27座橋墩（目標為30座）、橋面推進長度為1122公尺，目前在大肚與和美兩端引道工程同步進行中。最重要的是，工程進度正持續推進，邁向今年下半年通車目標，為地方民眾實現多年以來的交通夢想。

品質與永續並進 榮獲「公共工程獎」優等

除了建設效率與工程品質，建設局更重視環境永續！工程團隊於施工期間落實生態保育與友善施工，採用「植生設計」串聯綠廊帶，打造生態通道，減少對自然生態干擾。這項堅持也讓大肚和美跨橋榮獲「台中市第3屆公共工程獎優等」殊榮，成為融合人本設計與永續理念的典範之作。建設局強調，未來跨橋完工後，不僅能滿足中彰地區居民通勤、學生就學與企業運輸等多元需求，更將強化與國道系統的縱向聯結，展現跨域治理、交通整合與永續發展的長期成果，為中台灣注入更便捷、更具人本溫度的城市願景。

「大肚和美跨橋」在台中市政府建設局全力推進之下，目前進度達82%，連結兩岸的橋梁已成形。（圖／台中市政府建設局）

