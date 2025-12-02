大肚清潔隊隊部閒置空地成綠意農場 攜手社區傳遞健康與愛心
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市大肚區清潔隊善用隊部內多處閒置空地，將其轉化為充滿生命力的小型菜園，展現隊員們積極打造永續生活環境的行動力。繼去年運用巧思以各類資源回收物打造文創休憩園地後，今年隊員再接再厲，利用下班時間整地作畦、購入菜苗、施用外埔綠能廠生廚餘發電後其沼渣原料所製作的堆肥，並親力澆灌照顧每一株作物。經過數月悉心栽培，菜園農作物豐收，不僅讓隊員感受到滿滿成就，也透過轄區食物銀行進行捐贈，落實社會回饋。
環保局分享，此次菜園收成種類豐富，包括地瓜葉、韭菜、紅莧菜、空心菜、大陸妹、茄子、苦瓜、蒲瓜、芥菜、菜瓜、毛豆、京水菜、南瓜、小蕃茄與木瓜等多樣蔬果。同仁將新鮮採收的機蔬菜、水果整理後，送往大東社區發展協會關懷據點，提供給有需求的長者及弱勢家庭食用，希望藉由新鮮蔬食捐贈為社區注入健康與溫暖，同時能以實際行動展現公部門在公益上的持續投入，為照顧獨居老人等弱勢族群盡一份心力。
大肚區清潔隊長何國仲表示，潔隊的工作性質繁重，隊員們在工作之餘能透過種植蔬菜來放鬆身心，並從農耕過程當中，學習一步一腳印處事道理及體會耐心等待與團隊合作的重要性，當這些蔬菜成為弱勢族群的健康來源，也讓隊員們感到一切辛苦的付出是有意義的，更有動力持續投入公益。清潔隊平日除執行環境維護任務外，也能透過行動與社區建立更深層的連結，讓資源共享、讓關懷循環，營造共好的友善生活環境。
環保局將秉持市府倡導的永續經營與公益扶助精神，透過實際行動支持社區、關懷弱勢、提升隊員身心健康，使區隊形象從「維護環境」走向「支持社區」的多元角色。未來將以穩健腳步推動更多兼具環保、公益與社區連結的計畫，讓「助人最暖心、永續種希望」不只是一句口號，而是能在每一吋土地上綻放的真實力量。
