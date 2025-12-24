大肚溪南號誌站至彰化間電車線斷落 台鐵搶修中

（中央社記者黃巧雯台北24日電）今晚台鐵大肚溪南號誌站至彰化間發生電車線斷落，晚間9時10分起成功（山線）至彰化、追分（海線）至彰化間路線不通；台鐵公司表示，持續搶修中，盼先讓西正線單線雙向行車。

根據台鐵內部通報，今晚8時41分大肚溪南號誌站至彰化間東正線（K214+400）電車線垂落，177次自強號停於現場無法通過，改西正線單線雙向行車，隨後在同一區間西正線電車線斷落，晚間9時10分起成功（山線）至彰化、追分（海線）至彰化間路線不通，已通知受影響列車及車站加強播音服務旅客。

台鐵發布新聞稿表示，已成立一級應變小組，並於彰化至新烏日至台中間啟動公路接駁，而電力及機務單位已全力搶修中，預計晚間11時先行搶通西正線。

台鐵指出，177次旅客由列車長及車站站務人員引導步行至彰化站，彰化站另特開彰化至斗南自強號，而145次退行至追分站，待西正線搶通後恢復行駛。（編輯：陳仁華）1141224