大股東喊跑！ 聯合再生慘跌停 國發基金急澄清「我們還在」

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國發基金近期申報轉讓太陽能廠聯合再生4,201,476股，導致股價重挫跌停。13日晚間國發基金發布聲明表示，投資5年後策略任務已圓滿達成，故依機制釋股回收資金，強調並未全數出脫，仍保有董事席次參與治理。

國發基金聲明例行性退場

針對市場高度關注的申報轉讓聯合再生公司股票一事，國發基金於13日晚間發布說明。國發基金指出，基金設置的初衷是為了支持國家策略性產業發展，而綠能產業作為現階段國家重點產業的地位並未改變。官方強調：「本案屬國發基金投資事業之例行性退場作業，不涉及產業扶植目標的移轉。」以此消弭外界對於政府轉向支持綠能產業的疑慮。

策略投資階段性目的圓滿達成

國發基金進一步說明，當初於107年是依據「產業創新轉型基金作業要點」投資聯合再生，目的是協助太陽能產業推動合併、升級及導入新商業模式。根據該作業要點規定，投資超過5年即需進行檢討。國發基金透過聲明表示：「本案考量國發基金策略投資階段性目的已達成，爰依既定投資事業退場機制檢視並適時辦理釋股，以回收資金持續投入國內產業發展，發揮基金政策性投資功能。」

釋股後仍持股5.81%

關於本次釋股的具體細節，國發基金預計轉讓聯合再生公司4,201,476股。在轉讓程序完成後，國發基金仍持有聯合再生公司高達94,573,203股份，占該公司總股份比例為5.81%。國發基金特別重申，在釋股之後依然保有董事席次，並強調：「仍可參與董事會之運作，協助強化公司治理。」顯示即便回收部分資金，政府對於該公司仍具備一定的監督能力與影響力。

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（封面圖／翻攝自Google map)

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